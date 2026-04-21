Ключевые моменты:

Подготовка к сезону: Одесса готовится к курортному сезону, несмотря на войну и экологические риски.

Ограниченный мониторинг: исследования только побережья – полной картины Черного моря нет.

Неоднородность воды: состояние варьируется по участкам из-за погоды, течения, загрязнения (пример: январское масло на 70 км).

Запрета на купания нет, но требуется постоянный контроль химикатов и микробиоты.

Безопасно ли купаться в море

На улице относительно теплая погода, а значит, Одесса постепенно готовится к курортному сезону. Однако вопрос безопасности морской воды ежегодно актуален для отдыхающих. Особенно эта тема актуальна сейчас из-за войны, экологических последствий аварий и т.д.

По словам заместителя директора Украинского научного центра экологии моря Виктора Коморина, полной картины состояния Черного моря нет, ведь исследования ограничиваются побережьем. Все из-за ограничений безопасности на выход в открытое море.

«У нас есть данные только у побережья. К сожалению, выйти в море для полного анализа невозможно. Даже побережье Одессы неоднородно», — объясняет Виктор Коморин.

Эксперт подчеркнул, что состояние воды варьируется даже на одном пляже из-за погоды, течения, источника загрязнения и времени их поступления. Соответственно оценивать следует по конкретным участкам. Он добавляет, что все зависит от времени и способа загрязнения. К примеру, январский инцидент, когда более 70 км было загрязнено маслом. Однако тогда масло задело только часть одесского побережья, но не все море. В общем, такие загрязнения вредят не только воде, но и флоре, фауне и птицам.

«Ситуация разная на пляжах. Недавно у 16-й станции Фонтана фиксировали фонтаны нечистот в море. Это острый удар по среде», — отмечает Коморин.

Он отметил, что у Малого Фонтана сейчас стабильно, хотя месяц назад было превышение нефтепродуктов. А вообще колебания появляются от локальных источников либо природы (ветер, течения).

Эксперт подчеркнул, что запрета на купание нет, но нужен постоянный мониторинг химического состава и микробиоты. Соответственно курортный сезон возможен при условии тщательного контроля.

Напомним, в Черноморской громаде Одесской области экологи зафиксировали загрязнение морской воды неизвестного происхождения, однако уже через несколько дней повторное обследование не выявило никаких следов загрязнения.

Источник: Новости.LIVE.