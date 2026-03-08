Ключевые моменты:

Первоцветы в НПП «Тузловские лиманы».

Срыв истощает растение – часто погибает даже без повреждения корня.

Экологов предупреждают: не покупать букеты на рынках.

Штрафы за торговлю первоцветами.

Уникальные весенние цветы из Красной книги

Наконец-то весна, которую мы все так долго ждали. Именно календарная весна приносит тепло и надежду на победу и мир.

В общем, первыми вестниками весны становятся не только птички, но и нежные первоцветы. И торговля раннецветущими растениями уже привычна. Правда, любоваться первыми цветами дома придется недолго.

В НПП «Тузловские лиманы» отмечают, что в них произрастает 8 видов уникальных первоцветов:

Краснокнижные: буша, шафран сетчатый.

Регионально редкие: сарматская белевалия, гадючий лучок заброшенный, петушки карликовые, обильная Коха, подснежник двулистный.

Следует отметить, что эти растения круглогодично накапливают силы в луковице ради нескольких дней цветения. А срывая цветок, вы воруете у них шанс на восстановление. К слову, это происходит даже без повреждения корня, растение истощается и часто погибает.

Экологи «Тузловских лиманов» призывают жителей Одесской области не уничтожать первоцветы. Ведь лучше сфотографировать, а не срывать – красота сохранится в телефоне без ущерба природе.

Также просят не покупать букеты первоцветов на рынках: спрос стимулирует браконьерство.

Добавим, что размер штрафа составляет от 510 до 1700 гривен с возможной конфискацией цветов. При реализации краснокнижных видов дополнительно начисляются убытки за каждое сорванное растение.

Напомним, в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали первые стаи розовых фламинго. Птицы прибыли в направлении Черного моря в конце февраля.