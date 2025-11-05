отключение света

Ключевые моменты:

  • 5 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
  • Отключения коснутся абонентов Центрального, Северного и Южного РЭС.
  • Работы продлятся до вечера.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18А,20,24,
  • Ак. Королева, 70.

Также сегодня, 5 ноября, в Одессе применяются  стабилизационные отключения электроэнергии (графики), введенные по всей стране после очередной массированной атаки на энергообъекты.

Центральный РЭМ

Работы до 17:00-20:00:

  • 10-го Апреля, 5,26,
  • Бажана 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
  • Балковская, 14-36,
  • О. Белостенного, 1-10,
  • О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
  • Гранатная,
  • Дальницкая, 53, 53/корп.1,5,
  • Дубовая, 1-31,
  • Цветочная, 6, 12—20,
  • Колонтаевская, 1, 2, 8, 8/корп.1, 9/11, 19, 21,
  • О. Кутузакия, 1-42,
  • Майстрова,
  • Маловского, 4, 6,
  • Мечникова, 76-90,
  • Южная, 13-48,
  • Платанова,
  • Профсоюзная, 6-24,
  • Радостная, 32-54, 114,116,
  • Ризовская,
  • С. Рихтера, 35-109,
  • Раскидайловская, 16, 30,
  • Садыковская, 19-44,
  • Скидановская, 6, 17, 23, 23а,
  • Старопортофранковская, 83-97,
  • Тираспольское шоссе, 30,32,
  • Туристская, 20-46,
  • Центральный Аэропорт, 1-23,
  • Ак. Ясиновского, 12, 16, 1-й,
  • 2-й Бузковый,
  • 1-й, 3-й Кипарисный,
  • пер. Джутовый,
  • пер. Ковровый, 5, 7,
  • пер. Конструкторский 1-11,
  • пер. Д. Крыжановского, 8А,
  • пер. Литавровый,
  • пер. Л. Осики, 1,6,8,
  • пер. Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,
  • пер. Радиальный, 1-12,
  • пер. Школярский, 1-4,
  • проезд Бузковый, 1-6,
  • спуск Ковалевского, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10,
  • спуск Матросский, 13, 15,
  • спуск Скидановский, 7, 7а.

Северный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 4-я Пересыпская, 1-36б;
  • ул. Четвертая, 1-123,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананьевская, 1-26А,
  • Беляевская, 11,11а,11б;
  • Высокая, 1-20,
  • Отечественная, 33,
  • Дальняя, 1-23,
  • Деревообрабатывающая, 1-86,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9, 63-90А;
  • Листяная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Одесской громады, 1,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Парковая, 75-81,
  • Почтовая, 39, 70-86;
  • Промышленная, 7Б;
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Радиальная, 1,2,4;
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 11а,12,13;
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Химическая, 1-8,
  • Шполянская, 74, 76, 91-107, 109, 117, 119;
  • Ядова, 58,
  • пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. Испанский, 2-А, 2А;
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Крушельницкой, 1-5А;
  • пер. Москети, 1-11а;
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Атаманского Ионы, 1-15,
  • пер. Савранский, 5,9;
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21;
  • пер. Сумский, 2-28;
  • пер. Сахарный, 5-12,
  • пер. Шахтинский, 1-24,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме