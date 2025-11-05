Ключевые моменты:
- 5 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
- Отключения коснутся абонентов Центрального, Северного и Южного РЭС.
- Работы продлятся до вечера.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18А,20,24,
- Ак. Королева, 70.
Также сегодня, 5 ноября, в Одессе применяются стабилизационные отключения электроэнергии (графики), введенные по всей стране после очередной массированной атаки на энергообъекты.
Центральный РЭМ
Работы до 17:00-20:00:
- 10-го Апреля, 5,26,
- Бажана 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
- Балковская, 14-36,
- О. Белостенного, 1-10,
- О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
- Гранатная,
- Дальницкая, 53, 53/корп.1,5,
- Дубовая, 1-31,
- Цветочная, 6, 12—20,
- Колонтаевская, 1, 2, 8, 8/корп.1, 9/11, 19, 21,
- О. Кутузакия, 1-42,
- Майстрова,
- Маловского, 4, 6,
- Мечникова, 76-90,
- Южная, 13-48,
- Платанова,
- Профсоюзная, 6-24,
- Радостная, 32-54, 114,116,
- Ризовская,
- С. Рихтера, 35-109,
- Раскидайловская, 16, 30,
- Садыковская, 19-44,
- Скидановская, 6, 17, 23, 23а,
- Старопортофранковская, 83-97,
- Тираспольское шоссе, 30,32,
- Туристская, 20-46,
- Центральный Аэропорт, 1-23,
- Ак. Ясиновского, 12, 16, 1-й,
- 2-й Бузковый,
- 1-й, 3-й Кипарисный,
- пер. Джутовый,
- пер. Ковровый, 5, 7,
- пер. Конструкторский 1-11,
- пер. Д. Крыжановского, 8А,
- пер. Литавровый,
- пер. Л. Осики, 1,6,8,
- пер. Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,
- пер. Радиальный, 1-12,
- пер. Школярский, 1-4,
- проезд Бузковый, 1-6,
- спуск Ковалевского, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10,
- спуск Матросский, 13, 15,
- спуск Скидановский, 7, 7а.
Северный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- 1-я Пересыпская, 1,
- 4-я Пересыпская, 1-36б;
- ул. Четвертая, 1-123,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананьевская, 1-26А,
- Беляевская, 11,11а,11б;
- Высокая, 1-20,
- Отечественная, 33,
- Дальняя, 1-23,
- Деревообрабатывающая, 1-86,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9, 63-90А;
- Листяная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Одесской громады, 1,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Парковая, 75-81,
- Почтовая, 39, 70-86;
- Промышленная, 7Б;
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Радиальная, 1,2,4;
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 11а,12,13;
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Химическая, 1-8,
- Шполянская, 74, 76, 91-107, 109, 117, 119;
- Ядова, 58,
- пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. Испанский, 2-А, 2А;
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Крушельницкой, 1-5А;
- пер. Москети, 1-11а;
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Атаманского Ионы, 1-15,
- пер. Савранский, 5,9;
- пер. Станишевской Марии, 1А-21;
- пер. Сумский, 2-28;
- пер. Сахарный, 5-12,
- пер. Шахтинский, 1-24,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
