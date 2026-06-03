Ключевые моменты:

В России представили доклад со сценариями развития страны до 2050 года.

Среди «благоприятных» вариантов авторы назвали оккупацию украинских территорий и ослабление западных стран.

На фоне форума украинские военные сообщили об ударах по объектам в России.

На ПМЭФ представили сценарий с оккупацией украинских городов

3−6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (ПМЭФ). Ожидается, что 5 июня на форуме выступит российский диктатор Путин.

Сегодня в первый день форума бизнесмен Константин Малофеев представил доклад об угрозах для России до 2050 года. Как сообщил один из авторов работы Александр Дугин, документ также презентовали в Академии Генштаба Минобороны РФ.

Авторы разделили угрозы на несколько направлений: геополитика, экономика, демография, технологии и внутренняя политика.

«Хорошим» сценарием они считают:

установление контроля над Киевом, Одессой, Харьковом и другими украинскими городами;

создание подконтрольного образования на территории Украины или ее полное поглощение;

ослабление Евросоюза;

внутренний кризис в США;

усиление международного влияния России.

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Одновременно в числе негативных сценариев авторы указали:

Проигрыш в войне «с Западом»;

Украина в НАТО;

Потерю территориальной целостности (распад);

Потеря влияния на постсоветские государства;

Гражданскую войну;

Колонизацию россии до 2050-го года.

Атака на Петербург в день открытия ПМЭФ: где произошли пожары

В день открытия Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге произошла серия пожаров после атаки беспилотников. Один из очагов находился всего в нескольких километрах от площадки, где проходит главное экономическое событие России.

По данным российских источников, один из пожаров возник в Кронштадте — примерно в трех километрах от площадки, где уже на следующий день должен был пройти фестиваль в рамках форума.

Еще несколько очагов зафиксировали в районе Петербургского нефтяного терминала — одного из крупнейших объектов такого типа в Балтийском регионе. После ударов над территорией поднялись несколько столбов дыма.

Во время атаки повреждения получил и фасад жилого дома в Красносельском районе Петербурга.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром украинские подразделения нанесли удары по объектам на территории России. По его словам, в операции участвовали подразделения СБУ, Сил специальных операций, ГУР и Госпогранслужбы.

Среди целей назывались Петербургский нефтяной терминал, объекты в районе Кронштадтской базы, а также военный завод в Тамбовской области.

В СБУ заявили, что на территории нефтяного терминала после удара зафиксировали не менее четырех очагов возгорания.

Также сообщалось об атаке на военно-морскую инфраструктуру в Кронштадте. По предварительной информации, под удар могли попасть российские корабли, среди которых назывался патрульный корвет «Бойкий».