Ключевые моменты:
- В России представили доклад со сценариями развития страны до 2050 года.
- Среди «благоприятных» вариантов авторы назвали оккупацию украинских территорий и ослабление западных стран.
- На фоне форума украинские военные сообщили об ударах по объектам в России.
На ПМЭФ представили сценарий с оккупацией украинских городов
3−6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (ПМЭФ). Ожидается, что 5 июня на форуме выступит российский диктатор Путин.
Сегодня в первый день форума бизнесмен Константин Малофеев представил доклад об угрозах для России до 2050 года. Как сообщил один из авторов работы Александр Дугин, документ также презентовали в Академии Генштаба Минобороны РФ.
Авторы разделили угрозы на несколько направлений: геополитика, экономика, демография, технологии и внутренняя политика.
«Хорошим» сценарием они считают:
- установление контроля над Киевом, Одессой, Харьковом и другими украинскими городами;
- создание подконтрольного образования на территории Украины или ее полное поглощение;
- ослабление Евросоюза;
- внутренний кризис в США;
- усиление международного влияния России.
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Одновременно в числе негативных сценариев авторы указали:
- Проигрыш в войне «с Западом»;
- Украина в НАТО;
- Потерю территориальной целостности (распад);
- Потеря влияния на постсоветские государства;
- Гражданскую войну;
- Колонизацию россии до 2050-го года.
Атака на Петербург в день открытия ПМЭФ: где произошли пожары
В день открытия Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге произошла серия пожаров после атаки беспилотников. Один из очагов находился всего в нескольких километрах от площадки, где проходит главное экономическое событие России.
По данным российских источников, один из пожаров возник в Кронштадте — примерно в трех километрах от площадки, где уже на следующий день должен был пройти фестиваль в рамках форума.
Еще несколько очагов зафиксировали в районе Петербургского нефтяного терминала — одного из крупнейших объектов такого типа в Балтийском регионе. После ударов над территорией поднялись несколько столбов дыма.
Во время атаки повреждения получил и фасад жилого дома в Красносельском районе Петербурга.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром украинские подразделения нанесли удары по объектам на территории России. По его словам, в операции участвовали подразделения СБУ, Сил специальных операций, ГУР и Госпогранслужбы.
Среди целей назывались Петербургский нефтяной терминал, объекты в районе Кронштадтской базы, а также военный завод в Тамбовской области.
В СБУ заявили, что на территории нефтяного терминала после удара зафиксировали не менее четырех очагов возгорания.
Также сообщалось об атаке на военно-морскую инфраструктуру в Кронштадте. По предварительной информации, под удар могли попасть российские корабли, среди которых назывался патрульный корвет «Бойкий».