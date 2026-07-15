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Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение беспилотников типа «Бандероль», которые заходили на город на низкой высоте со стороны Черного моря.

По данным экспертов, «Бандероль» оснащена реактивным двигателем и способна развивать скорость до 400–500 км/ч, что сильно усложняет ее перехват.

На данный момент россияне лишь испытывают новинку в боевых условиях — значительная часть этих аппаратов падает в море или на землю в первые же минуты после запуска.

Взрывы в Одессе: что известно о вечерней атаке беспилотников

Вечером в Одесском регионе была объявлена воздушная тревога. Около 18:03 Воздушные силы ВСУ предупредили жителей об опасности: с акватории Черного моря курсом на Одессу был зафиксирован полет барражирующего боеприпаса «Бандероль».

Времени на то, чтобы укрыться в безопасных местах, у горожан было крайне мало. Уже через три минуты после официального предупреждения военных — в 18:06 — в Одессе раздался первый мощный взрыв. Практически сразу за ним последовал еще один. В городе и пригороде продолжилась активная работа сил противовоздушной обороны.

Что представляет собой «Бандероль»

Впервые о существовании этого оружия стало известно весной. Еще 25 апреля украинский эксперт по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флеш» Бескрестнов детально описал характеристики новой угрозы. По его словам, речь идет о скоростном БПЛА, который летит со скоростью 400–500 километров в час благодаря реактивному двигателю.

Позже «Флеш» уточнил, что это устройство корректнее называть не просто беспилотником, а именно реактивным барражирующим боеприпасом — по своей сути он ближе к управляемым авиабомбам (КАБам), но с собственной силовой установкой. На данный момент украинские специалисты все еще оценивают потенциал опасности этой новинки, а точный носитель, с которого запускают «Бандероли», пока официально не установлен.

Как отмечает Бескрестнов, при полете ракета обычно двигается на высоте 400-2000 м, а перед поражением цели снижается примерно до 200 м. Одной из ее особенностей является высокая маневренность.

«Например, чтобы развернуться назад, ей нужно расстояние всего 2,5 км», — сообщил эксперт.

Особую опасность она представляет во время комбинированных массовых атак, когда летит в плотном потоке вместе с ракетами других типов и дронами «шахед».