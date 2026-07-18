Ключевые моменты:

Россия атаковала гражданский сухогруз Venturo возле Одесской области.

Судно получило повреждения и потеряло ход.

В результате удара погиб один моряк.

На берег эвакуировали 17 членов экипажа — граждан Филиппин.

Что известно

«Одесская жизнь» уже сообщала, что враг нанес удар по гражданскому судну под флагом Маршалловых Островов. Пока известно, что было повреждено сухогруз Venturo. В результате атаки, корабль потерял ход, один человек погиб.

Для оказания помощи к месту происшествия вышли катера Военно-морских сил Украины. Несмотря на опасность, украинские военные моряки успешно провели спасательную операцию.

В результате на берег эвакуировали 17 членов экипажа — граждан Филиппин.

Напомним, эксперты считают, что Россия сменила тактику, концентрируя массированные удары на отдельных регионах. Кроме того, географическое расположение Одессы усложняет работу ПВО, а Россия одновременно применяет ракеты, ударные дроны и беспилотники-имитаторы. Эксперты прогнозируют, что подобные массированные атаки могут повторяться волнами.