Ключевые моменты:

Российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус в Никополе: трое погибших и 16 раненых.

В результате ночных обстрелов Днепропетровской области погиб 11-летний мальчик, повреждены жилые дома и энергосети.

Украинские дроны атаковали российский порт Усть-Луга и химический завод в Воронежской области.

Российский дрон атаковал автобус в Никополе – есть погибшие и раненые

Сегодня утром, 7 апреля, российские оккупанты атаковали пассажирский автобус в Никополе Днепропетровской области.

Удар был нанесен FPV-дроном в час пик, когда люди ехали на работу, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В результате атаки погибли три человека, еще 16 получили ранения. Восемь человек госпитализированы, трое из них, мужчины 58, 63 и 73 лет, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести, – сообщил Ганжа.

«Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских. Против людей, которые просто ехали по своим делам», – добавил глава ОВА.

«Россия целенаправленно бьет по гражданским. Это не случайность – это их тактика. Сознательные удары по мирным людям. Каждый подобный факт документируют следователи», – прокомментировал произошедшее в своем Телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Также сегодня утром стало известно, что в Новгород-Северском Черниговской области российский беспилотник ударил по зданию налоговой инспекции.

Как сообщили в районной военной администрации, взрывной волной повреждены фасады жилых домов и частные авто.

Ночь ударов РФ по Днепропетровщине: погиб ребенок

Кроме того, этой ночью Россия атаковала Днепропетровщину: погиб ребенок, есть раненые.

В Покровской громаде Синельниковского района горел частный дом. Еще три дома и авто повреждены. Погиб 11-летний мальчик. Женщины 31 и 61 года и 33-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе под ударом были сам Павлоград и Богдановская громада. Возник пожар. Повреждены админздания и линии электропередач. Пострадали двое мужчин 52 и 66 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Апостоловом Криворожье изуродована инфраструктура.

На Никопольщине пострадали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая громады. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 апреля Россия запустила по Украине 110 беспилотников, из них были сбиты 77. Зафиксировано попадание 31 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

А в компании «Укрэнерго» сообщают, что РФ продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях.

Усть-Луга под взрывами, удары по Воронежской области и крупные потери армии РФ

В РФ снова атаковали порт Усть-Луга: утром сообщают о взрывах.

По предварительным данным, атака продолжается еще с 5 утра.

Губернатор ДроZденко уже отчитался о 20 «сбитых» БпЛА. Сколько из них сбила ПВО, а сколько сам порт – вопрос открытый.

А в Воронежской области РФ добрые дроны устроили внеплановое шоу – без приглашения и с эффектами

Как пишут роспаблики, под раздачу попало АО «Минудобрения» в Россоши – один из ключевых производителей аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры.

Ждем официального подтверждения.

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также враг потерял четыре боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 1945 беспилотных летательных аппаратов, 248 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

