Обломки русского дрона упали в Румынии (уезд Тулча) вблизи границы с Одесской областью.

Повреждены сопротивление электросети и пристройка дома.

Румынские радары зафиксировали дроны в 2:00; взлетели британские Eurofighter Typhoon из Фетешти.

Атака РФ на Одессу: повреждены 3 дома, хозяйка, 7 авто и судно под флагом Панамы.

Атака РФ вышла за пределы Украины

По информации Министерства обороны Румынии, утром 25 апреля в Румынии, недалеко от границы с Одесской областью, были обнаружены обломки российского дрона. К слову, обломки повредили сопротивление электросети и пристройку в жилой дом.

По данным ведомства, ночью радары зафиксировали приближающиеся к воздушному пространству страны дроны. В 2:00 ночи с базы в Фетеште взлетели два британских истребителя Eurofighter Typhoon. В 2:14 уездных жителей Тулча предупредили о воздушной опасности. Пилоты зафиксировали цель в 1,5 км от Рени (над Украиной) и получили разрешение на уничтожение. В 2:31 жители Галаца сообщили в экстренной службе о падении объекта.

Напомним, ночью россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате повреждены три частных дома, хозяйственное помещение и семь авто. Также пострадало судно под флагом Панамы.

Массированная атака на Украину длилась всю ночь. ПВО обезвредило 610 целей: 30 ракет (26 Х-101, 4 «Калибр») и 580 дронов.