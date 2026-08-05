Ключевые моменты:

В ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

В Киеве погиб один человек, не менее 24 получили ранения. Еще один человек погиб в Киевской области, 21 человек пострадал.

В Голосеевском районе после повреждения промышленного объекта произошла утечка аммиака. Власти заявили, что угрозы для населения нет.

В результате обстрелов возникли масштабные пожары, повреждены логистическая инфраструктура, склады и жилые дома.

Валерий Залужный заявил, что не считает реалистичной перспективу скорого вступления Украины в НАТО, однако подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с Альянсом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к любым форматам переговоров и рассчитывает на активизацию дипломатических усилий США уже в августе.

Россия нанесла массированный удар по Киеву: есть погибшие, десятки раненых и масштабные пожары

В ночь на 5 августа российские войска осуществили одну из самых масштабных атак на Киев и область за последнее время, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались жилые кварталы, логистические объекты, склады и промышленная инфраструктура. В результате атаки есть погибшие, десятки людей получили ранения, а в одном из районов столицы произошла утечка аммиака.

По информации городских властей, последствия обстрела зафиксированы как минимум на семи локациях в Голосеевском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах.

В Голосеевском районе был поврежден промышленный объект, где произошла утечка аммиака из системы, содержавшей около 300 литров вещества. Власти сообщили, что угрозы для населения на данный момент нет.

Кроме того, в результате атаки загорелись складские помещения, нежилые здания и объекты логистической инфраструктуры. Пожары возникли, в частности, на складах крупных торговых сетей и логистических компаний.

В столице в результате обстрела погиб один человек. По последним данным, ранения получили не менее 24 человек, 15 из них госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Киевской области российская атака также привела к человеческим жертвам. В Бучанском районе погиб один человек. Всего в регионе пострадал 21 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы в Голосеевском районе, где под обломками еще могут находиться люди.

По сообщениям в социальных сетях и предварительным данным, во время ночной атаки были повреждены или уничтожены логистические объекты, в том числе склады торговых сетей, почтовых операторов и другие крупные складские комплексы Киева и области. Окончательный масштаб разрушений еще устанавливается.

Военные эксперты отмечают, что крупные логистические хабы остаются одними из основных целей российских ударов, поскольку их уничтожение влияет на работу бизнеса и поставки товаров.

Последствия атаки:

уничтожено отделение «Новой почты» на Оболони;

уничтожен один склад Rozetka в Броварах;

уничтожен один склад Эпицентра на ДВРЗ;

предварительно уничтожен или поврежден еще один склад Эпицентра в Калиновке;

под удар попали логистические хабы, жилые дома и другая гражданская инфраструктура Киева и области;

атакованы заводы и другие складские объекты на правом берегу Киева;

уничтожены складские помещения в районе Борщаговки.

Залужный оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Несмотря на закрепленный в Конституции курс на членство в НАТО, посол Украины в Великобритании и генерал Валерий Залужный считает, что в ближайшее время такой сценарий маловероятен. Вместе с тем он подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества со странами Альянса.

Во время дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на совещании украинских послов в Киеве Залужный изложил свое видение перспектив вступления Украины в НАТО.

Хотя вопрос касался участия Украины в Объединенных экспедиционных силах (JEF), генерал прежде всего прокомментировал тему членства в Североатлантическом альянсе.

По словам Залужного, он многие годы занимался внедрением стандартов НАТО в украинской армии и ежегодно слышал заявления о якобы скором вступлении Украины в Альянс. Однако, по его мнению, такой сценарий сейчас нельзя назвать реалистичным.

Он считает, что одной из причин являются существенные различия между современными возможностями Вооруженных сил Украины и подходами, которые, по его словам, сегодня применяет НАТО. Генерал также критически оценил уровень развития военных доктрин Альянса, полагая, что они не в полной мере соответствуют современным условиям ведения войны.

Кроме того, Залужный предположил, что в ближайшие годы НАТО вряд ли претерпит кардинальные изменения. По его мнению, самому Альянсу еще предстоит длительное совершенствование собственных стандартов и возможностей.

При этом генерал подчеркнул, что независимо от перспектив членства Украина должна и дальше активно сотрудничать со странами НАТО. По его словам, именно государства Альянса обладают критически важными технологиями в сфере противоракетной обороны, космических разработок и других современных военных направлений.

Именно доступ к таким технологиям и развитие партнерства, по словам Залужного, остаются важными для укрепления обороноспособности Украины.

Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров

Украина готова к переговорам в любом формате и продолжает активные консультации с международными партнерами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев поддерживает постоянный контакт с представителями президента США Дональда Трампа и рассчитывает на активизацию дипломатических усилий уже в августе.

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона ежедневно взаимодействует с представителями американского президента. По его словам, во время недавней встречи в Вашингтоне обсуждались возможности создания новых условий для реального дипломатического процесса.

Президент подчеркнул, что Украина работает над реализацией достигнутых договоренностей и готова к любым форматам переговоров.

Глава государства также заявил, что Украина рассчитывает на более активное участие специальных представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера уже в августе. В Киеве надеются, что их деятельность поможет продвинуть дипломатический процесс.

Помимо взаимодействия с Соединенными Штатами, Украина продолжает переговоры и с другими государствами. Зеленский отметил, что особое внимание уделяется странам Персидского залива, которые могут поддержать дипломатические инициативы и помочь в обеспечении безопасности Украины.

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