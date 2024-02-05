В Одессе внезапно умер молодой чиновник мэрии

Как сообщили в пресс-службе департамента, сердце работника мэрии остановилось 3 февраля.

Во время войны иногда сердце не выдерживает безумного напряжения и останавливается. Очень обидно, когда это происходит с совсем молодыми. Порядочный и амбициозный человек, в значительной степени благодаря именно ему в начале войны было создано добровольческое формирование территориальной громады Одессы и на постоянной основе осуществлялось правовое сопровождение значительной части объемов помощи ОГС для ВСУ, — отметили в департаменте.

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Все, кто знал Дениса, знают что это был светлый, порядочный и одновременно мощный и профессиональный человек… а еще это был любящий папа, муж, сын. Гитарист, аквариумист, мотоциклист, лыжник…..

просто разрывается сердце от сожаления, — пишут коллеги Дениса.

Одесские СМИ сообщают, что мужчине стало плохо во время отдыха в одной из бань на Французском бульваре. Врачам спасти его, к сожалению, не удалось.

На прошлой неделе «Одесская жизнь» сообщала о том, что в Одессе на 83 году жизни умер народный артист, телеведущий Анатолий Дриженко.

Также в январе этого года стало известно о смерти адвоката и общественного деятеля Олега Николина и шахматного композитора, чемпиона мира по этой дисциплине, гроссмейстера Юрия Гордиана.