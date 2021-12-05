Одессит зачитал матерный рэп, пританцовывая на флаге Украины

Одесский тик-токер под ником “666.scumbag.666” угодил в скандал, а может быть наоборот – поймал свою “минуту славы”: молодой человек зачитал нецензурный рэп, стоя ногами и пританцовывая на флаге Украины.

Этот “шедевр” доморощенный рэпер опубликовал у себя в Tik-Tok. Вскоре автор удалил ролик со своей страницы, но видео уже разлетелось по сети, вызвав бурю эмоций и негативных комментариев.

“В Одессе мамкин гангстер решил хайпануть и зачитал свой рэп на флаге Украины. Извинения через 3, 2, 1… ”,

– прокомментировал ситуацию Телеграм-канала Xydessa.

Между тем, мнения комментаторов разделились. Да, нашлись те, кто недоумевает, почему этот поступок расценили как неуважение к Украине:

“Возможно он ходит по флагу, потому что Украина для него это опора, на которой он стоит и может жить и ходить свободно”,

– предположил один из пользователей.

Однако большинство все же сочли поступок парня, мягко говоря, не слишком умным.

“Извинений мало. Вообще-то это статья; И это рэп? Мне кажется, чуваки с той страны, что у него висит на стене, его бы застрелили, если бы услышали подобный шлак; Очередное подтверждение того, что рэп для идиотов; Как же это дёшево и позорно, на видео он, а стыдно мне; В армию на воспитание”,

– пишут одесситы.

Между тем, “УСИ” выяснила, что парень – моряк, а зовут его Евгений Ткаленко.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Украине. Так, в сентябре 15-летняя жительница города Каменского на Днепропетровщине “прославилась” тем, что со смехом сожгла на камеру флаг Украины, заявив, что “это не ее флаг”.

И такое поведение не осталось безнаказанным: правоохранители быстро установили личность школьницы, усмотрев в ее действиях признаки преступления, предусмотренного ст. 338 (“Надругательство над государственными символами”) УК Украины” и открыли по данному факту уголовное производство

Напомним, что надругательство над государственными символами наказывается штрафом от 17 тыс. до 68 тыс. грн или арестом на срок до шести месяцев, или же лишением свободы на срок до трех лет.

Как сообщала “Одесская жизнь”, ранее одесситов возмутил странный арт-объект в Горсаду.

Фото: скриншот с видео Телеграм-канала Xydessa