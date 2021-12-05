В порт «Южный» прибыло судно с американским углем: будем со светом и теплом

Балкер Globe Danae привез в Украину 66 тыс тонн угля из США. Судно пришвартовалось к причалу №20 ООО «ТИС» в морском порту «Южный».

Уголь оперативно разгрузят и отправят на украинские ТЕЦ

Как сообщили в ТИСе, уголь будут вывозить по железной дороге – он предназначен для поставок на ТЭЦ по стране для обеспечения бесперебойного отопительного сезона.

В сообщении пресс-службы предприятия сказано, что специалисты терминала «ТИС-Уголь» планируют оперативно разгрузить балкер.

Чтобы обеспечить своевременную доставку угля на склады ТЭС для стабильного прохождения отопительного сезона, параллельно с разгрузочными работами будет осуществляться отправка угля по железной дороге в теплоэлектростанции.

Морские порты Украины в данной ситуации оказались важнейшим логистическим элементом энергетической независимости Украины.

Представитель ТИС Ольга Федор рассказала, что предприятие сосредотачиваем все мощности, чтобы, несмотря на погодные условия, разгрузить балкер максимально оперативно.

Всего ожидается 7 поставок угля из Америки

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса «Панамакс» причалило в порт «Южный» и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго». Объем первой поставки составил 60,5тыс. т.

В этот раз, во время второй поставки, угля прибыло на 6 тыс тонн больше. Всего же ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем.

Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки – из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. т.

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Фото пресс-службы ТИС