Одесские волонтеры помогали искать пропавшего мальчика: подробности трагедии

Участники поисковой группы «Лучшие люди Одессы» принимали участие в поисках девятилетнего Артура Василишина из поселка Кривое Озеро Николаевской области. Мальчик исчез вечером 4 декабря, а сегодня утром поисковики нашли его тело в камышах, недалеко от дома.
Пропавшего мальчика искали всем миром
О том, что в Кривом Озере пропал девятилетний ребенок, сообщили в Нацполиции Николаевской области. Была организована поисковая операция с участием правоохранителей и местных жителей. К ним присоединились и волонтеры из одесской поисковой группы «Лучшие люди Одессы».
Поиски Артура продолжались всю ночь. Ситуацию осложнял сильный мороз. И вот, в 9 утра 5 декабря, тело мальчика нашли в камышах, на берегу речки Кодыма, совсем недалеко от дома.
Сегодня у волонтеров грустный праздник
Точные причины смерти установит судмедэкспертиза, но, по предварительной информации, ребенок замерз. Ситуацию могло усугубить то, что мальчик имел проблемы со здоровьем.
Стоп поиск!
Ребенок погиб….он просто замерз в километре от дома….
Сегодня День Волонтера и именно 5 декабря 2021 года мы не сможем забыть…
— написала у себя в Facebook участница поисковой экспедиции из Одессы Ирина Вечная.
«Одесская Жизнь» ранее в материале «Поисковые группы: вместе с полицией или вместо неё?» уже рассказывала, как устроено добровольное поисковое движение — кто туда входит, чем занимаются и какую пользу приносит.
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Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области