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Одесские волонтеры помогали искать пропавшего мальчика: подробности трагедии

Одесские волонтеры помогали искать пропавшего мальчика: подробности трагедии

Участники поисковой группы «Лучшие люди Одессы» принимали участие в поисках девятилетнего Артура Василишина из поселка Кривое Озеро Николаевской области. Мальчик исчез вечером 4 декабря, а сегодня утром поисковики нашли его тело в камышах, недалеко от дома.

Пропавшего мальчика искали всем миром

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О том, что в Кривом Озере пропал девятилетний ребенок, сообщили в Нацполиции Николаевской области. Была организована поисковая операция с участием правоохранителей и местных жителей. К ним присоединились и волонтеры из одесской поисковой группы «Лучшие люди Одессы».

Поиски Артура продолжались всю ночь. Ситуацию осложнял сильный мороз. И вот, в 9 утра 5 декабря, тело мальчика нашли в камышах, на берегу речки Кодыма, совсем недалеко от дома.

Сегодня у волонтеров грустный праздник

Точные причины смерти установит судмедэкспертиза, но, по предварительной информации, ребенок замерз. Ситуацию могло усугубить то, что мальчик имел проблемы со здоровьем.

Стоп поиск!

Ребенок погиб….он просто замерз в километре от дома….

Сегодня День Волонтера и именно 5 декабря 2021 года мы не сможем забыть…

— написала у себя в Facebook участница поисковой экспедиции из Одессы Ирина Вечная.

«Одесская Жизнь» ранее в материале «Поисковые группы: вместе с полицией или вместо неё?» уже рассказывала, как устроено добровольное поисковое движение — кто туда входит, чем занимаются и какую пользу приносит.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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