В Одессе военные и нацгвардия устроили флешмоб у Дюка (фоторепортаж)

6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных сил. В этом году нашей армии исполнится 30 лет. Этому празднику и посвяти свою акцию на Приморском бульваре армейцы и нацгвардейцы.

«Одесская Жизнь» уже анонсировала это мероприятие. О его проведении ранее сообщили в прессслужбе Южного Одесского территориального управления Нацгвардии Украины.

В Одессе курсанты и нацгвардейцы под музыку выстроились в цифру «30»

Суть флешмоба – служащие нацгвардии и военные курсанты под музыку должны выстроиться в символическую цифру «30», что ребята с успехом и сделали.

Среди участников флешмоба были также музыканты духового оркестра воинской части 3012 НГУ, которые исполнили «Марш новой армии» и Государственный Гимн Украины. А также представители канадской операции «UNIFIER».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как целую неделю в городе играли оркестры украинских и американсих военных моряков.

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А о видах социального обеспечения для ветеранов, читайте в материале — Льготы для участников боевых действий: кто и на что имеет право?

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