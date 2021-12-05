Морская жесть: труп одесского моряка вывезли в Турцию и 3 дня держали в каюте (видео)

Беспрецедентный случай произошел на борту балкера Thor: на рейде Одесского порта умер украинский моряк, уроженец Одесской области. Но вместо того чтобы списать моряка в его стране, судовладелец принял решение отправить судно с телом умершего в Турцию. При этом тело три дня находилось в сидячем положении не в холодильной камере, а в обычной каюте.

Возмутительную историю поведал на своем YouTube-канале морской юрист Николай Гольбин.

По словам юриста, ситуация, когда гражданин Украины умирает на территории своей страны, но его тело везут за рубеж, – беспрецедентная и парадоксальная.

“Я понимаю, почему так произошло. Если снимать тело в Украине – надо вызывать катер, платить деньги, приедет полиция, возможно, задержат судно. Зачем заморачиваться с украинскими властями, если можно заморочиться с турецкими”,

– считает юрист.

Позже Николай Гольбин уточнил у себя в Facebook, что тело моряка сняли с судна лишь на четвертый день – утром субботы, 4 декабря:

“Турки, увидев Моряка и состояние тела, пришли в ужас! И это мягко сказано. Описывать не буду, как зашли в каюту и как забирали. Повторюсь – все были в шоке. Парню было всего 29 лет”.

Теперь тело умершего самолетом отправят в Украину.

Также юрист отмечает, что у него есть несколько вопросов к судовладельцу.

“1. Почему не сняли в Украине, принимая во внимание, что скончался (моряк) в наших территориальных водах недалеко от Черноморска? 2. Почему не переместили тело в холод? Холодильное оборудование ведь есть на судне. Вопросов много – ответов нет! Судно ушло. Дальше только результаты вскрытия”,

– пишет Николай Гольбин.

Отметим, что судно Thor ходит под флагом Маршалловых островов и принадлежит греческой компании Primerose Shipping Co. Ltd.

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Фото: скриншот с видео Николая Гольбина