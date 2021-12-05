Первый снег и печальная годовщина: главные новости Одессы за 4 декабря

Суббота, 4 декабря, уже два года является в Одессе днем печали и памяти о погибших в страшном пожаре в колледже на Троицкой. В то же время в этом году утро 4 декабря порадовало одесситом первым снегом этой зимы. А чем еще запомнился этот день “Одесской жизни”?

Ровно два года назад, в этот день, 4 декабря 2019 года, произошла одна из самых больших трагедий в истории Одессы… Но даже спустя два года виновники трагедии не наказаны, а судебные разбирательства все еще продолжаются.

На этих выходных в график работы центров массовой вакцинации в Одессе внесены изменения. Рассказываем, какие.

А вот трамвай №10, которые накануне обещали отменить на выходных, ходил как обычно. Да и схема движения маршрутного автобуса №121 не поменялась, как обещали. “Что-то там переигралось”, видимо.

А вот прогнозы синоптиков вполне себе даже оправдались: субботним утром, 4 декабря, в Одессе пошел хоть и мокрый, но все же первый снег этой зимы.

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка уникальных фотографий столетней давности “Викентий Кугель. Взгляд фотографа”. Почему, уникальных? Потому что мир увидел их впервые. Ранее эти фото не то что не публиковались – об их существовании никто не знал.

Фото Марии Котовой