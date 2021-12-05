В Одессе открылся Телерадиомузей: чудеса ушедшей техники и давнее выступление Утесова «в цифре»

Одесская региональная дирекция АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», или, проще говоря, «Суспільне Одеса», открыла Телерадиомузей или Музей технологического оборудования. Что там можно увидеть и услышать? Чем он интересен? Или, точнее, чем поражает? Об этом «Одесской жизни» рассказала продюсер региональной дирекции Елена Кваша.

Знакомьтесь: техника мастеров телевидения и радио 60-летней давности

Одесситов чем-либо удивить сложно, но когда можно вживую прикоснуться к истокам телевидения и радио, то ощущения непередаваемые.

Еще бы, здесь можно увидеть, что использовали телевизионщики и радиаторы задолго до того, как появились цифровые технологии. И все это — в хронологической последовательности. И, признаюсь откровенно, все такое огро-о-о-омное, что порой диву даешься, как со всем этим справлялись специалисты тех времен.

Камеры, видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны, микрофоны, измерительное и осветительное оборудование… Один из почтенных экспонатов — аудиомагнитофон 1973 года. И вот только не надо говорить про «устарел». В 70-х годах прошлого века это было для настоящим чудом передовой технической мысли! Подсказка: многое из представленного отлично работает и по сей день!

Да, все представленное — это та техника, с которой работали радионщики и телевизионщики в прошлом, а также фотографии и документы выдающихся событий и людей, стоявших у истоков развития отечественного телевидения.

— Этот Музей — наша реализованная идея текущего года. С марта мы с менеджером начали воплощение этого замысла. Нужно было начинать все с голых стен в буквальном смысле слова. Отремонтировано помещение зала, есть и пространство для творческих коллективных встреч… Затем шла работа по отбору экспонатов. Некоторые из них по-настоящему уникальны, это ровесники нашего радио. Работу по поиску и отбору экспонатов продолжаем, — говорит продюсер «Суспільне Одеса» Елена Кваша.

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Но и это еще не все. Живой душой Музея и трогательным прикосновением к прошлому стали оцифрованные пленки 50-60 летней давности с отдельными концертными номерами, выступлениями актеров местных театров того времени.

Вот вживую звучит и «кусочек» выступления нашего Ледечки — Леонида Осиповича Утесова.

Все эти выступления были сняты на Одесской киностудии. Теперь они — экспонаты музея.

Между тем, время летит, многое уходит из памяти, а так хочется оживить историю! Вот Елена Кваша и обращается к знатокам одесской истории кино, театра и эстрады: Музей приглашает их помочь идентифицировать некоторых актеров.

Вы сами хотите все это увидеть и услышать? Для проведения экскурсий и получения информации можно обратиться по телефону: (063) 231 94 92 или отправить письмо на электронную почту: press.odesa@suspilne.media.

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Фото и видео — «Суспільне Одеса»