Новости Одессы и Одесской области

В полиции сообщили, что памятник Дюку заминировали

В полиции сообщили, что памятник Дюку заминировали

В Одессе полицейские проверили информацию о заминировании памятника Дюку де Ришелье. Вчера такое же сообщение было о минировании Воронцовской колонады.

Дюка хотели взорвать?

Подписаться

О том, что неизвестные угрожают взорвать один из символов Одессы и известную достопримечательность, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Для проверки указанного сообщения к Приморскому бульвару направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Монумент и территорию внутри бульвара правоохранители осмотрели, никаких взрывчатых веществ и устройств они не обнаружили.

Вчера покушались на Колоннаду

Сегодняшняя «атака» на Дюка не первое такое покушение на памятник одесской архитектуры. Вчера, 4 декабря, одесские полицейские проверяют информацию о заминировании колоннады Воронцовского дворца.

В целях проверки указанного сообщения туда были направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Территорию дворца и Колоннады правоохранители тщательно обследовали, и никаких взрывных устройств или веществ также, как и сегодня не обнаружили.

Воронцовская колоннада, вид сбоку

Недавно в Одессе прошла целая серия ложных минирований аэропорта.

А в начале года телефонные террористы допекали одесситов сообщениями и минировании детских садов и школ.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить