В полиции сообщили, что памятник Дюку заминировали

В Одессе полицейские проверили информацию о заминировании памятника Дюку де Ришелье. Вчера такое же сообщение было о минировании Воронцовской колонады.

Дюка хотели взорвать?

О том, что неизвестные угрожают взорвать один из символов Одессы и известную достопримечательность, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Для проверки указанного сообщения к Приморскому бульвару направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Монумент и территорию внутри бульвара правоохранители осмотрели, никаких взрывчатых веществ и устройств они не обнаружили.

Вчера покушались на Колоннаду

Сегодняшняя «атака» на Дюка не первое такое покушение на памятник одесской архитектуры. Вчера, 4 декабря, одесские полицейские проверяют информацию о заминировании колоннады Воронцовского дворца.

В целях проверки указанного сообщения туда были направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Территорию дворца и Колоннады правоохранители тщательно обследовали, и никаких взрывных устройств или веществ также, как и сегодня не обнаружили.

Недавно в Одессе прошла целая серия ложных минирований аэропорта.

А в начале года телефонные террористы допекали одесситов сообщениями и минировании детских садов и школ.