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Одесситов обеспокоила военная техника на улицах города: что происходит

Одесситов обеспокоила военная техника на улицах города: что происходит

5 декабря в самых разных районах города очевидцы наблюдали движение колонн военной техники. Одесситов не на шутку обеспокоило передвижение боевых машин. Но причина их появления в Одессе оказалась вполне мирная.

Почему одесских улицах появилась военная техника

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6 декабря в Украине отмечают день вооруженных сил. А в 2021 году еще и их 30-летний юбилей. Этой дате будет посвящена выставка боевой техники на Одесском морвокзале.

Именно туда и направляются боевые машины, чтобы завтра одесситы могли вблизи рассмотреть их во всех деталях.

Так что страхи некоторых горожан относительно какой-то чрезвычайной ситуации совершенно беспочвенны.

6 декабря катера «Фастов» и «Сумы» войдут в состав ВМС

Также завтра на Морвокзале состоится прием в состав украинских Военно-морских сил двух новых патрульных катеров «Фастов» и «Сумы». Это еще два катера типа Island, которые США передали Украине в качестве военной помощи.

Они прибыли в Украину 23 ноября и с тех пор проходили ходовые испытания и готовились к приему в состав ВМС ВС Украины.  И как раз завтра, в 30-летний юбилей ВСУ это произойдет в торжественной обстановке и причала Одесского морского вокзала.

Таким образом в составе украинских ВМС завтра уже будет четыре катера такого типа. И последний, пятый, прибудет в Украину в первой половине следующего года.

Базироваться дивизион патрульных катеров будет на новой военно-морской базе недалеко от Южного.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о флешмобе украинских и канадских военных, при участии нацгвардии Украины, который они провели утром 5 декабря на Приморском бульваре возле памятника Дюку.

Напомним, что участники флешмоба под музыку военного оркестра выстроились в виде символической цифры «30», символизирующей 30-летниу юбилей ВСУ.

 

Фото УСИ Онлайн

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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