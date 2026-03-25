Ключевые моменты:

Ночная атака дронов на Ленинградскую область РФ.

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз: помощь Украине — ключ к безопасности Европы.

Саудовская Аравия против быстрого мира: принц Мохаммед бин Салман убеждает Трампа свергнуть иранский режим для стабильности Персидского залива.

Кризис в Верховной Раде: депутаты не посещают парламент.

Атака на РФ

В ночь на 25 марта беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ. Над областью силами ПВО и РЭБ якобы уничтожили 33 БПЛА. В порту Усть-Луга ликвидируют пожар. Предварительно жертв нет.

Ранее речь шла об атаке дронов на Ленинградскую область: там вспыхнул пожар в порту Приморск, повреждена инфраструктура. Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтяному терминалу «Транснефть — порт Приморск» и НПЗ в Уфе. СМИ информировали, что Россия приостановила экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Лугу после атаки БПЛА.

Помощь Украине — это залог безопасности Европы

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз подчеркнула, что помощь Украине — это залог безопасности Европы. Об этом она заявила во время парламентских дебатов по ситуации в Украине.

«Украина защищает не только свою свободу, но и нашу — в Нидерландах и Европе. Путин стремится навязать свою волю, игнорируя человеческие жертвы. Поэтому мы продолжаем поддержку», — подчеркнула Ешильгоз.

По ее словам, Украина – первая линия обороны. Она отметила, что бои на фронте остаются ожесточенными, с большими потерями. Ведь каждый день гибнут сотни людей.

Министерша предупредила о риске «усталости от войны» в обществе, но уверена, что нидерландцы понимают критичность помощи Украине. Правительство должно постоянно объяснять его значение для национальной безопасности.

Ешильгоз выделила важность военной и экономической поддержки, а также оборонных технологий — в частности, проекта «Линия дронов», который помогает ВСУ удерживать позиции.

Саудовская Аравия не хочет, чтобы США прекращали войну в Иране

Тайные разговоры Саудовской Аравии с США ставят под сомнение скорейшее прекращение войны с Ираном.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман предупреждает, что неполное завершение конфликта лишь разозлит Иран, приведя к постоянным атакам на саудовские нефтяные объекты.

В течение последней недели принц в частных беседах с американским президентом настаивал на продолжении войны, пока иранский режим не будет полностью отстранен от власти, пишет The New York Times.

Мохаммед бин Салман считает Иран ключевой угрозой для стабильности Персидского залива. Он убежден, что единственный путь к решению — полное свержение тегеранского правительства, ведь сейчас сложилась уникальная «историческая возможность» для переформатирования всего региона.

Аналитики издания подчеркивают разногласия между союзниками. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также видит в Иране опасность, но для Израиля достаточно ослабленной страны, раздираемой внутренними конфликтами. Саудовская Аравия воспринимает такое развитие как непосредственную угрозу для себя.

Хотя принц настроен решительно, чиновники в Эр-Рияде и Вашингтоне озабочены рисками затяжной войны. Они опасаются, что Иран нанесет еще более мощные удары по саудовским нефтеперерабатывающим мощностям, что затянет США в «бесконечный конфликт» и истощит ресурсы обеих сторон.

Президент США Дональд Трамп занимает неоднозначную позицию: публично он сомневается между призывами к быстрому миру и намеками на эскалацию. В понедельник он опубликовал в соцсетях сообщения о «продуктивных переговорах» с Тегераном, хотя иранская сторона отрицает их существование.

Ранее сообщалось, что США определили дату завершения операции в Иране — вывод войск первого этапа запланирован до сентября 2025 года, после чего контингент покинет большинство баз.

Кроме того, Трамп объявил о пятидневной паузе в ударах по иранской энергетике, чтобы дать Тегерану шанс пересмотреть агрессивную политику и избежать эскалации. Это шаг в рамках стратегии быстрого урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Кризис в Верховной Раде

В Верховной Раде, в частности, во фракции «Слуга народа», усугубляются внутренние проблемы, которые активно обсуждают депутаты как от власти, так и из оппозиции.

Ярослав Железняк, оппозиционный нардеп от «Голоса» и заместитель председателя финансового комитета, прогнозирует, что последняя пленарная неделя марта 2026 года станет самой слабой за сессию: вторник отменили из-за нехватки голосов, среда-четверг без шансов на успех. Депутаты не спешат возвращаться, опасаясь расследований НАБУ по выплатам за голосование.

Игорь Фрис от «Слуги народа» объяснил в Facebook: многие в 2019 году покинули высокооплачиваемую работу ради депутатской зарплаты в 30 тыс. грн, столкнувшись с хейтом, декларированием и ролью «заложников» правительственных соглашений с партнерами. Депутаты устают от критики за законы правительства, как отмена независимости антикоррупционных органов, несмотря на противоположное общественное мнение и позицию партнеров, связанную с «Энергоатомом» осенью 2025-го.

Марьяна Безугла призвала коллег не сдаваться: несмотря на усталость, есть возможности и условия, работаем столько, сколько нужно, без ограничений срока. Однако саботаж продолжается, рискуя международными обязательствами.

К слову, до конца марта Рада должна была принять непопулярные законы, как отмена льгот для бизнеса — требование МВФ для продолжения сотрудничества, несмотря на войну и отключение. Правительство медлит с подачей законопроекта, а Гетманцев подчеркнул: без него в Раде не обсуждать, потому что это чревато срывом программы и финансовой катастрофой.

Президент Зеленский угрожал мобилизацией «нежелательных» депутатов.