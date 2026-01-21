Ключевые моменты:
- 21 января ночная массированная атака российских беспилотников на юг Одесской области.
- Повреждены жилые дома и промышленные объекты.
- Пострадал 50-летний мужчина с ранением ноги.
- Пожар оперативно ликвидирован спасателями.
Россия атакует дома
Ночью 21 января российские оккупанты совершили очередную массированную атаку беспилотниками на юг Одесщины. В результате повреждены жилые дома и промышленные объекты.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадал 50-летний мужчина, у него ранение ноги. Он был немедленно госпитализирован. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
В Одесском районе зафиксировано разрушение частных жилых домов и складского здания с мебельными изделиями.
Вспыхнувшие после обстрелов пожары быстро потушили спасатели. Все соответствующие службы активно устраняют последствия нападения.
Напомним, в ночь на 20 января во время вражеского обстрела был значительно поврежден энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». Это уже четвертая атака на данный объект за последнее время.