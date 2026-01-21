Ключевые моменты:

21 января ночная массированная атака российских беспилотников на юг Одесской области.

Повреждены жилые дома и промышленные объекты.

Пострадал 50-летний мужчина с ранением ноги.

Пожар оперативно ликвидирован спасателями.

Россия атакует дома

Ночью 21 января российские оккупанты совершили очередную массированную атаку беспилотниками на юг Одесщины. В результате повреждены жилые дома и промышленные объекты.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадал 50-летний мужчина, у него ранение ноги. Он был немедленно госпитализирован. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

В Одесском районе зафиксировано разрушение частных жилых домов и складского здания с мебельными изделиями.

Вспыхнувшие после обстрелов пожары быстро потушили спасатели. Все соответствующие службы активно устраняют последствия нападения.

Напомним, в ночь на 20 января во время вражеского обстрела был значительно поврежден энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». Это уже четвертая атака на данный объект за последнее время.