Ключевые моменты:
- Ремонт тротуаров, проезжих частей перекрестков и остановок в Одессе.
- Возможны задержки транспорта.
- Мэрия советует водителям планировать маршруты с учетом ограничений.
К сведению водителей и пешеходов
В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что 25 марта в городе проводятся работы по ремонту тротуаров и проезжей части перекрестков и остановок общественного транспорта на следующих локациях:
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
- Тираспольское шоссе;
- ул. Житомирская;
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- ул. Краснова;
- ул. Дача Ковалевского;
- ул. Жаботинского;
- ул. Анатолия Бачинского.
В мэрии призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Напомним, объездная дорога вокруг Паланки может стать одним из ключевых инфраструктурных проектов для Одесщины и всего юга Украины. Она позволит наладить непрерывный маршрут внутри страны. Проект готов быстро стартовать при наличии инвесторов или после обновления документации.
Спросить AI: