Ремонт тротуаров, проезжих частей перекрестков и остановок в Одессе.

Возможны задержки транспорта.

Мэрия советует водителям планировать маршруты с учетом ограничений.

К сведению водителей и пешеходов

В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что 25 марта в городе проводятся работы по ремонту тротуаров и проезжей части перекрестков и остановок общественного транспорта на следующих локациях:

просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);

ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);

Тираспольское шоссе;

ул. Житомирская;

проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;

ул. Краснова;

ул. Дача Ковалевского;

ул. Жаботинского;

ул. Анатолия Бачинского.

В мэрии призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

