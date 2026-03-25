ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • Ремонт тротуаров, проезжих частей перекрестков и остановок в Одессе.
  • Возможны задержки транспорта.
  • Мэрия советует водителям планировать маршруты с учетом ограничений.

К сведению водителей и пешеходов

В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что 25 марта в городе проводятся работы по ремонту тротуаров и проезжей части перекрестков и остановок общественного транспорта на следующих локациях:

  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
  • Тираспольское шоссе;
  • ул. Житомирская;
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • ул. Краснова;
  • ул. Дача Ковалевского;
  • ул. Жаботинского;
  • ул. Анатолия Бачинского.

В мэрии призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, объездная дорога вокруг Паланки может стать одним из ключевых инфраструктурных проектов для Одесщины и всего юга Украины. Она позволит наладить непрерывный маршрут внутри страны. Проект готов быстро стартовать при наличии инвесторов или после обновления документации.

