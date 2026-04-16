Ключевые моменты:
- 17 апреля с 08:45 до 23:55 не будет воды.
- Ремонтные работы на водопроводных сетях Пересыпского района.
- Адреса отключения.
Где в Одессе отключат водоснабжение
Из-за ремонтных работ на водопроводных объектах 17 апреля 2026 года с 08:45 до 23:55 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Князя Владимира Великого, 79, 81, 85-89, 93-107, 99-А, 111;
- ул. Академика Заболотного, 1-А, 3, 5, 7;
- ул. Жолио Кюри, 62, 64;
- ул. Марсельская;
- 6, 25-32 Линии;
- ул. Орловская, 21-59, 20-54;
- ул. Изюмская;
- ул. Бахмутская, 127-159, 161, 161/1, 163.
Справки по телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Читайте также: Критическая ситуация: озера Одесщины могут потерять воду уже летом
Спросить AI: