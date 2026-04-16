воду набирают в бутылку

Ключевые моменты:

  • 17 апреля с 08:45 до 23:55 не будет воды.
  • Ремонтные работы на водопроводных сетях Пересыпского района.
  • Адреса отключения.

Где в Одессе отключат водоснабжение

Из-за ремонтных работ на водопроводных объектах 17 апреля 2026 года с 08:45 до 23:55 будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Князя Владимира Великого, 79, 81, 85-89, 93-107, 99-А, 111;
  • ул. Академика Заболотного, 1-А, 3, 5, 7;
  • ул. Жолио Кюри, 62, 64;
  • ул. Марсельская;
  • 6, 25-32 Линии;
  • ул. Орловская, 21-59, 20-54;
  • ул. Изюмская;
  • ул. Бахмутская, 127-159, 161, 161/1, 163.

Справки по телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

