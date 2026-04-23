Ключевые моменты:
- Ремонт проезжей части и тротуаров в Одессе.
- Ограничения: временные неудобства транспорта и пешеходов.
- Внимание водителям – планируйте маршруты заранее.
Внимание водителям: в Одессе стартуют ремонты на улицах
В четверг, 23 апреля, в городе состоится ремонт асфальтового покрытия проезжих частей и тротуаров по следующим адресам:
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- ул. Церковная;
- просп. Небесной Сотни;
- проезд по ул. Алексея Вадатурского, дом. №67, 69, 71;
- ул. Ризовская (тротуар от ул. Розкидайловской до ул. Тараса Кузьмина);
- просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
- Фонтанская дорога;
- ул. Пантелеймоновская;
- ул. Инглей;
- ул. Среднефонтанская;
- ул. Приморская (от пер. Газового до Польского спуска);
- ул. Южная (тротуар на нечетной стороне от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского);
- ул. Дюковская (тротуар от дома на ул. Тараса Кузьмина, 32, до дома № 6 на ул. Дюковской);
- ул. Михаила Комарова;
- ул. Святослав Рихтер (от «Приватбанка» до Ивановского путепровода).
Читайте также: «Ларечный бум»: почему в Одессе растут МАФы, несмотря на запреты