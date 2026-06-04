Ключевые моменты:

В Украине завершили основной этап послезимнего ремонта дорог государственного значения перед стартом курортного сезона

Особое внимание уделили маршрутам к Одесщине и Черноморскому побережью.

Отремонтировали ключевые трассы, в частности, M-05 Киев — Одесса и M-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск.

В общей сложности по стране восстановили около 14 млн кв. м дорожного покрытия – рекордный объем с начала полномасштабной войны

Трассу Киев — Одесса обновили до курортного сезона

В Украине завершили основной этап послезимнего ремонта автомобильных дорог государственного значения. В целом работы охватили ключевые транспортные маршруты, в частности направления, важные для Одесщины: трассу Киев — Одесса и южный коридор вдоль побережья.

По данным правительства, по всей Украине ликвидировали повреждение дорожного покрытия общей площадью около 14 млн. кв. м. К слову, это самый большой объем восстановительных дорожных работ с начала полномасштабной войны.

Ремонтные работы проводились во всех регионах, но приоритет предоставляли магистралям, обеспечивающим перевозки пассажиров, грузов, экспорт, гуманитарную логистику и потребности обороны.

Среди ключевых маршрутов:

M-05 Киев — Одесса

M-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск

Добавим, что именно эти дороги остаются стратегически важными для региона, ведь через них проходят основные грузопотоки, пассажирские перевозки и обеспечение портовой инфраструктуры.

По информации правительства, в дальнейшем акцент в восстановлении дорожной инфраструктуры смещается на прифронтовые территории и логистические маршруты, важные для военных нужд и эвакуации населения.

В целом для одесских водителей вопрос состояния трассы Киев — Одесса остается проблемным уже не первый год. Все из-за большого количества ям, путей и быстрый износ покрытия после зимнего периода.

Ранее сообщалось, что на отдельные участки этой трассы планируется направить около 875 млн грн. Работы должны продолжаться до конца 2027 года и охватить ориентировочно 200 км дороги.

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