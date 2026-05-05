Ключевые моменты:

Ночью 5 мая Украина подверглась ракетно-дроновой атаке, есть погибшие и десятки раненых.

В Полтавская область зафиксированы жертвы, среди погибших — спасатели.

В России объявляли тревогу в десятках регионов и сообщали о взрывах на промышленных объектах.

Удары по Украине 5 мая: последствия атак и жертвы

В ночь на 5 мая войска РФ запустили по Украине 11 баллистических ракет «Искандер-М» и 164 ударных беспилотника. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, ПВО сбила/подавила 1 баллистическую ракету и 149 беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не добились целей, информация уточняется.

Этой ночью взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в Киевской области.

Особенно тяжелые последствия зафиксированы в Полтавская область. По данным местных властей, в результате ударов погибли четыре человека, еще 31 получил ранения.

Как сообщили в МВД, целью атаки стал объект газодобычи. Среди погибших — двое спасателей, которые прибыли на место после первого удара. Во время ликвидации пожара произошел повторный удар, в результате которого пострадали 23 спасателя, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В Полтавском регионе зафиксированы прямые попадания и падение обломков, повреждена железнодорожная инфраструктура, без газоснабжения остались более 3 тысяч абонентов.

Также удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре в других регионах. По информации властей, в Харьковской области дрон уничтожил вагон, а в Днепропетровская область поврежден электровоз.

Взрывы и тревоги в России: что известно

Тем временем в России в ночь на 5 мая объявляли воздушную тревогу сразу в 18 регионах. Впервые ракетную опасность зафиксировали в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, расположенном примерно в двух тысячах километров от границы с Украиной.

Сообщалось также о взрывах в городе Чебоксары, где, по данным местных источников, удар мог прийтись по оборонному предприятию «ВНИИР-Прогресс». Оно снабжает критически важную электронику для военной техники: систем ПВО, ЗРК С-300/400/500, танков Т-90М, «Армата», кораблей и субмарин.

Кроме того, в Ленинградской области зафиксирован пожар в промышленной зоне города Кириши, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

Ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Противник нанес ракетный удар, совершил 75 авиационных атак и сбросил сотни управляемых авиабомб. Также зафиксированы тысячи применений дронов-камикадзе и обстрелов позиций украинских войск.

Потери российских сил за сутки, по информации Генштаба, составили около 970 человек, а также десятки единиц военной техники, включая артиллерийские системы, бронетехнику и беспилотники.