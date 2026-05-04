Ключевые моменты:

Официальный режим прекращения огня начинается в 00:00 в ночь со вторника на среду.

Украинская сторона будет действовать зеркально: любые провокации врага получат соответствующий ответ.

По состоянию на 4 мая Киев не получал никаких официальных предложений о перемирии от РФ, несмотря на вбросы в российских соцсетях.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сохранение человеческих жизней является приоритетом по сравнению с любыми символическими датами или годовщинами.

Украина в одностороннем порядке инициирует режим тишины в зоне боевых действий. Согласно заявлению президента Владимира Зеленского, ограничения вступят в силу с 00:00 6 мая.

Зеркальный ответ и ценность жизни

Комментируя ситуацию на фронте, глава государства акцентировал внимание на том, что Украина не пойдет на неоправданные риски. По его словам, украинские военные будут внимательно следить за поведением врага и реагировать зеркально на любые проявления агрессии.

«Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины», – заявил Владимир Зеленский.

Отсутствие официальных переговоров

Президент также опроверг информацию о якобы существующих договоренностях, которые активно обсуждаются в российском информационном пространстве. По его данным на 4 мая, никаких официальных обращений относительно условий прекращения боевых действий в адрес Украины не поступало.

Зеленский уверен, что оставшегося до полуночи времени достаточно, чтобы обеспечить реальную остановку огня. При этом украинская сторона сохраняет за собой право на защиту в случае нарушения режима противником.

Напомним, ранее Кремль попытался инициировать дипломатическую паузу. Согласно сообщениям пропагандистских СМИ, 29 апреля диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого Дома Дональдом Трампом, в котором выразил готовность объявить «перемирие к 9 мая», одновременно жалуясь на якобы «террористические методы» украинских атак.