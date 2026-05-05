Ключевые моменты:

В Одессе зафиксирована атака беспилотников с акватории Черного моря.

Жители слышат работу ПВО и взрывы в городе.

Под угрозой оказались район порта и Пересыпь.

Атака «шахедов» на Одессу 5 мая: что известно

Утром во вторник, 5 мая, в Одессе вновь объявили воздушную тревогу. Причиной стала атака ударных беспилотников, которые двигались в сторону города с акватории Черное море.

Сигнал тревоги прозвучал в 9:27. Вскоре Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских дронов в направлении Одессы и Одесского района.

По данным мониторинговых каналов, угроза была особенно актуальна для района порта и микрорайона Пересыпь. В городе прозвучал взрыв — предварительно, это результат работы сил противовоздушной обороны.

Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя. Ситуация остается напряженной, информация уточняется.

Редакция продолжает следить за развитием событий и рекомендует соблюдать меры безопасности.

ОБНОВЛЕНО в 11:26

Утром в порту Большой Одессы в результате российской атаки повреждения получили гражданское судно под флагом Островов Кука, сообщили в Администрации морских портов Украины.

По их данным, экипаж судна не пострадал. На месте работают профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оценивают масштабы повреждений, добавили в АМПУ.

По обновленным данным, этой ночью Россия унесла жизни трех сотрудников Нафтогаза и двух спасателей ГСЧС Украины. Еще 37 человек получили ранения, сообщили в Нафтогазе.

Враг массированно ударил по газодобывающим объектам компании в Полтавской и Харьковской областях. Били коварно и жестоко — БПЛА и баллистики. Есть значительные разрушения и потери добычи.