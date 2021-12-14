Новости Одессы и Одесской области

Раздача Вифлиемского огня и разрушительный шторм: главные новости Одессы за 13 декабря

Раздача Вифлиемского огня и разрушительный шторм: главные новости Одессы за 13 декабря

Понедельник, 13 декабря 2021 года, запомнился «Одесской Жизни» такими важными и просто интересными событиями:

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Одесские серферы удивляли гуляющих на одесских пляжах – плавали в шторм

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Редакция ПРОФИЛЬ

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