Раздача Вифлиемского огня и разрушительный шторм: главные новости Одессы за 13 декабря

Суббота, 11 декабря 2021 года, “отметилась” в Одессе такими важными и просто интересными и запоминающимися событиями.

Последняя в этом году сессия Одесского горсовета, начавшаяся с толкотни, принятие бюджета на 2022 год, начавшееся голосование за проекты Общественного бюджета, намечающаяся стройка в Аркадии и музей, получивший новое имя… И это только часть главных новостей за среду, 8 декабря 2021 года по версии “Одесской жизни”.

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