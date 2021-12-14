Раздача Вифлиемского огня и разрушительный шторм: главные новости Одессы за 13 декабря

Понедельник, 13 декабря 2021 года, запомнился «Одесской Жизни» такими важными и просто интересными событиями:
Одесские серферы удивляли гуляющих на одесских пляжах – плавали в шторм
В Одессу привезли Вифлеемский огонь мира
В Одессе состоялась “Вечеринка книголюбов” в городской научной библиотеке
Дорожает проезд в пригородных автобусах между Одессой и Черноморском
Стал известен график работы одесского “7 километра” на новогодние праздники
Мы объясняли, как подготовить квартиру для сдачи в аренду
На одесском Ланжероне снова “похозяйничал” шторм и разрушил настил у дельфинария
Вакцинированные украинцы 60+ смогут потратить “Вовину тысячу” на лекарства
Движение на углу Малой Арнаутской и Осипова так и не открыли: пробкам быть и дальше
Скончался режиссер культовой «Ассы» Сергей Соловьев
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