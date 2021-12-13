Вакцинированные украинцы 60+ смогут потратить “Вовину тысячу” на лекарства

Украинские пенсионеры в возрасте 60+, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, уже с января 2022 года смогут потратить так называемую “Вовину тысячу”, или “1000 гривен за прививку” на покупку необходимых медикаментов.

Об этом сообщил сегодня в соцсетях президент Владимир Зеленский.

“Поручил правительству обеспечить, чтобы граждане в возрасте 60+ могли использовать 1 тыс. гривен от государства по социальным направлениям, в частности, на покупку лекарств. Механизмы должны быть наработаны в течение недели, а использование уже с января”,

– написал глава государства в своем Телеграм-канале.

Кроме того, Зеленский отметил, что программа “єПідтримка” будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше украинцев.

Как сообщалось ранее, 9 декабря 2021 года, украинское правительство издало постановление о том, как получить выплаты за вакцинацию.

На первом этапе выплата будет доступна с 19 декабря только в приложении “Дiя”. Потратить средства можно будет на услуги бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии – это театры, кино, музеи, спортзалы, концерты, книги, внутренние перевозки.

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