Как будет работать одесский “7 километр” на новогодние праздники?

Одесский промтоварный рынок “7 километр” обнародовал график работы на предстоящие новогодние праздники.
Об этом сообщает администрация рынка на своей странице в Facebook.
График работы рынка в новогодние и рождественские праздники
- 25 декабря (суббота) – рынок работает по обычному расписанию;
- 31 декабря (пятница) – выходной день;
- 1 января (суббота) – выходной день;
- 2 января (воскресенье) – выходной день;
- 7 января (пятница) – выходной день.
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При этом продолжительность рабочего дня на рынке остается без изменений: с понедельника по четверг – с 6:00 до 15:00, в субботу и воскресенье – с 6:00 до 16:00 часов.
Ранее руководство одесского промрынка “7 километр” опровергло заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что в пользовании рынка есть земли, принадлежащие Минобороны.
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