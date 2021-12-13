Новости Одессы и Одесской области

Как будет работать одесский “7 километр” на новогодние праздники?

Как будет работать одесский “7 километр” на новогодние праздники?

Одесский промтоварный рынок “7 километр” обнародовал график работы на предстоящие новогодние праздники.

Подписаться

Об этом сообщает администрация рынка на своей странице в Facebook.

График работы рынка в новогодние и рождественские праздники

  • 25 декабря (суббота) – рынок работает по обычному расписанию;
  • 31 декабря (пятница) – выходной день;
  • 1 января (суббота) – выходной день;
  • 2 января (воскресенье) – выходной день;
  • 7 января (пятница) – выходной день.

Статья по теме: Новогодние выходные-2022: когда будут отдыхать украинцы?

При этом продолжительность рабочего дня на рынке остается без изменений: с понедельника по четверг – с 6:00 до 15:00, в субботу и воскресенье – с 6:00 до 16:00 часов.

Ранее руководство одесского промрынка “7 километр” опровергло заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что в пользовании рынка есть земли, принадлежащие Минобороны.

Вас также может заинтересовать:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить