Как будет работать одесский “7 километр” на новогодние праздники?

Новогодние витрины в центре Одессы: праздник на максималках (фоторепортаж) Праздник – это прежде всего атмосфера. Без нее не будет праздничного настроения, а без настроения любой праздник — не более чем формальная дата в календаре. ПОДРОБНЕЕ

«Они золотые?!»: почем живые елочки в центре города? Традиционного елочного базара у Нового рынка пока нет, а вот елочки там в продаже уже появились. Пока совсем немного. Это сосны. Да еще и с деревянным основанием. Сколько стоят? ПОДРОБНЕЕ

Как отметить Новый год в разных городах Украины? Новый год — это время волшебства и чудес. А встречать праздник в необычном месте или в интересном путешествии — удовольствие вдвойне. В Украине есть множество колоритных мест, где можно весело, тепло и волшебно встретить Новый год. Где и как это сделать, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ