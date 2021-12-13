Как подготовить квартиру для сдачи в аренду?

Хорошие квартиры долго не задерживаются, их снимают за несколько дней, а то и часов. Если в квартире удобно жить, то это мотивирует арендаторов вовремя вносить оплату и бережно относиться к имуществу. Какой же должна быть квартира для сдачи в аренду?

Давайте разберемся, как подготовить квартиру, чтобы сдать ее быстро и по хорошей цене.

Как подготовить квартиру к посуточной аренде?

В первую очередь необходимо адекватно оценить свою квартиру — подходит она для посуточной аренды или нет. По словам риэлторов, арендаторы хотят получить чистое жилье с нормальной сантехникой. Если ваша квартира находится в самом центре, но ванная и кухня в плачевном состоянии, то вряд ли можно рассчитывать на хорошую цену. Тип дома и состояние парадной не имеют значения в квартирах эконом-класса, арендаторы не обращают на это особого внимания. Главное, чтобы жилье было укомплектовано бытовой техникой и мебелью:

диван

двуспальная кровать

шкаф для вещей

микроволновая печь

чайник

утюг

фен

стиральная машина

телевизор

кондиционер

Мебель должна быть практичной. Совсем не обязательно, чтобы она была в одном стиле — такие требования арендаторы предъявляют лишь к дорогим квартирам. В посуточных квартирах обязательно должна быть свежая постель, полотенца и предметы личной гигиены.

В интерьере старайтесь избегать мелких предметов: статуэток, вазочек, сувениров. Они только усложнят процесс уборки и ревизии после каждой сдачи жилья. Можете придумать для гостей что-нибудь особенное, например, дарить карту города или магниты на холодильник. Вашу квартиру запомнят и будут советовать друзьям.

Как подготовить квартиру к долгосрочной сдаче в аренду?

Арендаторы хотят снять квартиру с ремонтом. В квартирах эконом-сегмента не нужно делать капитальный ремонт, достаточно лишь подправить недочеты:

заменить неисправные розетки и выключатели

заменить краны на кухне и ванной, если они подтекают

переклеить старые обои

заменить потрепанный линолеум

поставить новое сиденье для унитаза

повесить новые шторы на окна

провести интернет

почистить и обслужить бойлер и кондиционер, чтобы они дольше прослужили

Сделайте косметический ремонт в теплых спокойных тонах. Старайтесь не использовать ковролин, ковры и дорожки — у некоторых людей бывает аллергия, в том числе на пыль.

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Не оставляйте свои личные вещи, растения, аквариум с рыбками. Это доставит дополнительные хлопоты жильцам. Сделайте освещение в квартире ярким, замените лампочки на светодиодные. Люди во время просмотра квартиры оценят, что в ней светло.

Перед показом наведите порядок. Риэлторы говорят, что прибранную квартиру арендуют быстрее и по более выгодной цене. Подметите пол на лестничной площадке, уберите пепельницу с окурками, убедитесь, что лампочка в парадной не перегорела.

Как правильно сфотографировать квартиру?

Самое важное — это заглавная фотография в объявлении. Она формирует первое впечатление о квартире. Лучше использовать фото жилой комнаты, а не ванной или прихожей. Эти помещения маленькие и создают ощущение тесноты в квартире.

Делайте фотографии при естественном освещении. Если свет из окна слишком яркий, то немного задвиньте шторы, чтобы на фото не было засвеченных областей. Создайте немного жизни в комнате: положите на кухонный стол фрукты, а на прикроватную тумбочку пару журналов или книгу. Подобные мелкие детали позволят человеку мысленно представить себя в этой обстановке. Только следите, чтобы эти мелочи не были центром фотографии, а лишь дополняли интерьер.

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Сфотографируйте вид из окна. Если во дворе есть парковка или детская площадка, пусть они попадут в кадр. Покажите всю квартиру — каждое помещение сфотографируйте с двух ракурсов. Это поможет человеку сориентироваться в пространстве квартиры и подтолкнет придти на просмотр.

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Фото: Freepik