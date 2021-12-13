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Движение на углу малой Арнаутской и Осипова так и не открыли: пробкам быть и дальше

Движение на углу малой Арнаутской и Осипова так и не открыли: пробкам быть и дальше

Движение по улице Осипова закрыто потому что там меняют водопроводные трубы. Это стало причиной настоящего транспортного коллапса в центральной части города. 13 декабря часть улицы должны были открыть, но этого не произошло.

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В пресс-службе Инфоксводоканала то, что ремонт не укладывается в сроки, пояснили постоянными дождями. Из-за этого подрядная организация не всегда может использовать строительную технику. Многое приходится делать вручную.

Напомним, что завершить замену водопроводных коммуникаций на Осипова должны к 29 декабря, а 13 декабря должен был открыться для проезда участок Малой Арнаутской там, где она пересекается с Осипова.

Но, как поясняют в Инфоксводоканале, сроки завершения как всего ремонта полностью, так и отдельных его этапов, сдвигаются на неопределенное время. Пока же известно, что будет назначена комиссия, которая 14 или 15 декабря определится с новыми сроками завершения этапов работ.

Одесситам же пока придется и дальше стоять в пробках при попытке проехать по центральным улицам Одессы.

Ранее сообщалось, что центр Одессы замер в пробках из-за перекрытой улицы Осипова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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