Движение на углу малой Арнаутской и Осипова так и не открыли: пробкам быть и дальше

Движение по улице Осипова закрыто потому что там меняют водопроводные трубы. Это стало причиной настоящего транспортного коллапса в центральной части города. 13 декабря часть улицы должны были открыть, но этого не произошло.
В пресс-службе Инфоксводоканала то, что ремонт не укладывается в сроки, пояснили постоянными дождями. Из-за этого подрядная организация не всегда может использовать строительную технику. Многое приходится делать вручную.
Напомним, что завершить замену водопроводных коммуникаций на Осипова должны к 29 декабря, а 13 декабря должен был открыться для проезда участок Малой Арнаутской там, где она пересекается с Осипова.
Но, как поясняют в Инфоксводоканале, сроки завершения как всего ремонта полностью, так и отдельных его этапов, сдвигаются на неопределенное время. Пока же известно, что будет назначена комиссия, которая 14 или 15 декабря определится с новыми сроками завершения этапов работ.
Одесситам же пока придется и дальше стоять в пробках при попытке проехать по центральным улицам Одессы.
Ранее сообщалось, что центр Одессы замер в пробках из-за перекрытой улицы Осипова.
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Фото Думской