Скончался режиссер культовой «Ассы» Сергей Соловьев

Известный сценарист, режиссер и преподаватель Сергей Соловьев умер 13 декабря в Москве на 78 году жизни. О причине смерти не сообщается.

При участии Соловьева как режиссера, сценариста и продюсера были сняты десятки картин, но больше всего его прославила «Асса» и вошедшие вместе с ней в трилогию картины «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

В этих фильмах Соловьев отразил атмосферу упадка Советского союза в его последние годы. «Асса» стала одним из ярких событий в культурной жизни СССР времён Перестройки. А культовой ее сделало участние в съемках звезд советского рок-н-рола. В фильме звучат песни групп «Аквариум», «Кино», «Браво», Виктор Цой еще снялся там и как актер.

Сергей Соловьев родился в 1944 году. Учился на режиссера во ВГИКе и М. Ромма и А. Столпера. Снимать фильмы начала в 1969 году.

В1981 и 1987 годах Сергей Соловьев был членом жюри Венецианского кинофестиваля.

Соловьев до самой своей смерти преподавал во ВГИКе на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими, был профессором.

У режиссера было три жены. У Соловьева родилось двое детей – сын и дочь. Сын умер уже взрослым, а дочь Анна, от третьей жены актрисы Татьяны Друбич, живет в США.