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Одесские серферы удивляли гуляющих на одесских пляжах: они существуют (фото)

Одесские серферы удивляли гуляющих на одесских пляжах: они существуют (фото)

Говорят, что серфинг и Одессе понятия несовместимые. И серферов в классическом понимании в городе просто нет. Но, как оказалось, мы их просто не видим.

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Потому что, когда одесситы обычно гуляют у моря? В тихую, безветренную погоду.

Понятное дело, что никаких волн в это время на море нет, а значит и серферов не увидеть. А вот чтобы застать на пляже одесских любителей этого вида спорта и отдыха, надо приходить на пляж, когда холодно, дует сильный ветер, и, зачастую, идет дождь.

Серфинг в Одессе – это, как правило осень и зима, чуть реже весна и почти никогда лето. Холодно, ветрено, пасмурно — это идеальная погода для одесского серфингиста, чтобы словить свою волну. Как раз таким выдался воскресный день 12 декабря.

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий одесского фотографа Юрия Бершадского.

серфинг в Одессе

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Редакция ПРОФИЛЬ

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