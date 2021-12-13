На одесском Ланжероне снова “похозяйничал” шторм и разрушил настил у дельфинария (фото)

В воскресенье, 12 декабря 2021 года, на Одессу обрушился очередной шторм, который в очередной раз разнес деревянный настил возле дельфинария “Немо” на пляже Ланжерон.
Фото с места происшествия опубликовало издание Odessa.Online.
“Воскресный шторм частично разрушил набережную на «Ланжероне». Деревянный настил у дельфинария оказался выломанным”,
– говорится в комментарии к фото.
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Отметим, что подобная ситуация на Ланжероне имела место в конце ноября – тогда на набережной Ланжерона ударами стихии вырвало деревянные настилы возле фонтанов.
“Одесская жизнь” о Ланжероне:
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