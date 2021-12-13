Новости Одессы и Одесской области

На одесском Ланжероне снова “похозяйничал” шторм и разрушил настил у дельфинария (фото)

На одесском Ланжероне снова “похозяйничал” шторм и разрушил настил у дельфинария (фото)

В воскресенье, 12 декабря 2021 года, на Одессу обрушился очередной шторм, который в очередной раз разнес деревянный настил возле дельфинария “Немо” на пляже Ланжерон.

Подписаться

Фото с места происшествия опубликовало издание Odessa.Online.

“Воскресный шторм частично разрушил набережную на «Ланжероне». Деревянный настил у дельфинария оказался выломанным”,

– говорится в комментарии к фото.

Читайте также: Одесситов пугают циклоном Джастас: какую погоду он принесет на самом деле

шторм на Ланжероне, декабрь2

шторм на Ланжероне, декабрь3

шторм на Ланжероне, декабрь4

шторм на Ланжероне, декабрь5

шторм на Ланжероне6, декабрь

Отметим, что подобная ситуация на Ланжероне имела место в конце ноября – тогда на набережной Ланжерона ударами стихии вырвало деревянные настилы возле фонтанов.

“Одесская жизнь” о Ланжероне:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить