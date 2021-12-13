На одесском Ланжероне снова “похозяйничал” шторм и разрушил настил у дельфинария (фото)

“Наш народ не победить”: одесситы нашли замену бесплатным пластиковым пакетам (фото) Да уж, не самый приятный сюрприз приготовило нам наше правительство, запретив в супермаркетах бесплатные кульки. Но одесситы не были бы одесситами, если бы и тут не нашли таки выход из положения. ПОДРОБНЕЕ