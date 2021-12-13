Проезд в пригородных автобусах между Одессой и Черноморском подорожает

Уже с этой пятницы, 17 декабря, автобусы, курсирующие между Одессой и Черноморском, будут стоить для пассажиров дороже.

Так, проезд в автобусах, которые ходят по маршруту №25 от железнодорожного вокзала в Одессе (автостанция “Старосенная”) до Черноморска через села Александровка, Малодолинская, Бурлачья Балка и жилмассив Таирова, подорожает с 27 до 30 гривен.

Обслуживающий этот маршрут перевозчик ООО “Автотранс Украина” объясняет повышение стоимости проезда ростом цен на топливо, запчасти, увеличением минимальных заплат и прочих расходов, на основе которых затем формируется тариф.

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То же самое, скорее всего, произойдет и в автобусах №70, которые ходят между Одессой и Черноморком через Великодолинское, Прилиманское и 7-й километр по Овидиопольской дороге. Этот маршрут обслуживает транспортная компания “Чорномор”.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала о резком подорожании проезда в городских и междугородних автобусах в Белгороде-Днестровском.

Теперь проезд на городских маршрутах в Белгороде-Днестровском будет стоить не 5 грн, как раньше, а 8 грн (для школьников и студентов проезд подняли до 5 грн).

Источник и фото: traffic.od.ua