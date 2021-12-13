Новости Одессы и Одесской области

Проезд в пригородных автобусах между Одессой и Черноморском подорожает

Проезд в пригородных автобусах между Одессой и Черноморском подорожает

Уже с этой пятницы, 17 декабря, автобусы, курсирующие между Одессой и Черноморском, будут стоить для пассажиров дороже.

Подписаться

Так, проезд в автобусах, которые ходят по маршруту №25 от железнодорожного вокзала в Одессе (автостанция “Старосенная”) до Черноморска через села Александровка, Малодолинская, Бурлачья Балка и жилмассив Таирова, подорожает с 27 до 30 гривен.

Обслуживающий этот маршрут перевозчик ООО “Автотранс Украина” объясняет повышение стоимости проезда ростом цен на топливо, запчасти, увеличением минимальных заплат и прочих расходов, на основе которых затем формируется тариф.

Читайте также: Одесский перевозчик поднял стоимость проезда в пригородных маршрутках

То же самое, скорее всего, произойдет и в автобусах №70, которые ходят между Одессой и Черноморком через Великодолинское, Прилиманское и 7-й километр по Овидиопольской дороге. Этот маршрут обслуживает транспортная компания “Чорномор”.

Статья по теме: Смерть маршруткам: пример для Одессы — как проходят транспортные революции в городах Украины?

Ранее “Одесская жизнь” сообщала о резком подорожании проезда в городских и междугородних автобусах в Белгороде-Днестровском.

Теперь проезд на городских маршрутах в Белгороде-Днестровском будет стоить не 5 грн, как раньше, а 8 грн (для школьников и студентов проезд подняли до 5 грн).

Источник и фото: traffic.od.ua

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить