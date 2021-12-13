Новости Одессы и Одесской области

В Одессу привезли Вифлеемский огонь мира – что это и как получить? (фото)

В Одессу привезли Вифлеемский огонь мира – что это и как получить? (фото)

В Одессу привезли Вифлеемский огонь мира. Его накануне вечером передали железнодорожникам представители скаутской организации “Пласт”. Сегодня, 13 декабря 2021 года, этот символический огонь раздадут всем желающим, сообщает “Укрзалізниця”.

Украинский перевозчик впервые поучаствовал в скаутской акции

Подписаться

В пресс-службе украинского перевозчика отмечают, что впервые в своей истории “Укрзалізниця” официально приняла участие в одном из самых больших скаутских мероприятий.

Вифлеемский огонь мира2

Вифлеемский огонь мира3

Вифлеемский огонь мира4

В рамках совместного мероприятия проводники 15-ти поездов менее чем за сутки должны доставить Вифлеемский огонь на 22 вокзала областных центров Украины.

Где одесситы могут получить Вифлеемский огонь мира?

Уже сегодня, 13 декабря все желающие могут забрать этот огонь к себе домой. Для этого на ж/д вокзале установят специальные безопасные стенды.

Раздача будет проходить с 14:00 до 22:00 часов.

Что такое Вифлеемский огонь мира?

Вифлеемский огонь мира – это международная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Таким образом распространяют символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа. Каждый год его в Вифлееме берут австрийские скауты, транспортируют на самолете в Австрию и передают эстафету соседним странам.

Фото пресс-службы компании “Укрзалізниця”

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить