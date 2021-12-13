В Одессу привезли Вифлеемский огонь мира – что это и как получить? (фото)

В Одессу привезли Вифлеемский огонь мира. Его накануне вечером передали железнодорожникам представители скаутской организации “Пласт”. Сегодня, 13 декабря 2021 года, этот символический огонь раздадут всем желающим, сообщает “Укрзалізниця”.

Украинский перевозчик впервые поучаствовал в скаутской акции

В пресс-службе украинского перевозчика отмечают, что впервые в своей истории “Укрзалізниця” официально приняла участие в одном из самых больших скаутских мероприятий.

В рамках совместного мероприятия проводники 15-ти поездов менее чем за сутки должны доставить Вифлеемский огонь на 22 вокзала областных центров Украины.

Где одесситы могут получить Вифлеемский огонь мира?

Уже сегодня, 13 декабря все желающие могут забрать этот огонь к себе домой. Для этого на ж/д вокзале установят специальные безопасные стенды.

Раздача будет проходить с 14:00 до 22:00 часов.

Что такое Вифлеемский огонь мира?

Вифлеемский огонь мира – это международная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Таким образом распространяют символический огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа. Каждый год его в Вифлееме берут австрийские скауты, транспортируют на самолете в Австрию и передают эстафету соседним странам.

Фото пресс-службы компании “Укрзалізниця”