В Одессе состоится “Вечеринка книголюбов”: когда и где?

Сегодня, 13 декабря 2021 года, в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) состоится “Вечеринка книголюбов”. Мероприятие пройдет в рамках общеукраинской акции “Национальная неделя чтения”, сообщает пресс-служба ОННБ.

Программа “Вечеринки книголюбов” в одесской библиотеке

Как сообщают в ОННБ, посетителей “Вечеринки книголюбов” ждут:

авторские чтения от писательницы, сценариста, режиссера документального кино и телевидения Виталии Бабущак;

музыкальная программа “Стань музыкой, слово…” в исполнении студентов и аспирантов Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой;

литературная игра “Фанфик” – создание любительского произведения по мотивам популярного литературного сюжета (будьте готовы к экспериментам!);

презентация книжно-иллюстративных выставок: “Найди свою книгу!” (подборка тематических изданий, вошедших в рубрику “ТОП-5 книг месяца” за 2021 год) и “Книжный БУМ!: лови новинку 2020-2021!” (где посетителей ждут лучшие издания современной мировой и украинской литературы);

презентация электронных ресурсов ОННБ “Читай! Формат не имеет значения”.

Место проведения мероприятия: главный читальный зал ОННБ (ул. Пастера, 13). Начало – в 16:00. Телефон для справок: 718-53-39.

“Национальная неделя чтения”: что за акция?

“Национальная неделя чтения” – общеукраинская акция, которую инициировал Украинский институт книги вместе с партнерами: Министерством культуры и информационной политики Украины, Украинской библиотечной ассоциацией, Украинской ассоциацией издателей и книгораспространителей, общественной организацией “Форум издателей” и культурно-художественным учреждением “Мистецький арсенал”.

Цель “Национальной недели чтения” – привлечь к чтению аудиторию, которая сегодня читает мало, книги покупает редко или не покупает/не читает вообще: это дети и подростки 10-17 лет и взрослые 18-45 лет, которые в свободное время занимаются спортом, играют в компьютерные игры, смотрят видео на ютубе, фильмы и сериалы.

“Всем известно высказывание: “Нет не читающего человека – он просто еще не нашел свою книгу”. Итак, основным слоганом акции стала фраза “Найди свою книгу”, а мы продолжаем ее – в библиотеке!”,

– поясняют организаторы.

Напомним, в Украине с 13 по 19 декабря пройдет “Национальная неделя чтения”.

Читайте также:

Фото Марии Котовой