Ключевые моменты:

Пожар в кальянной «2man Hookah bar» на Таирова признан умышленным поджогом.

Журналисты связывают заведение с главой департамента комсобственности Александром Ахмеровым.

Причиной инцидента называют конфликт чиновника с куратором управления торговли из-за отказа делиться прибылью от незаконных МАФов и кафе.

Это уже второй поджог данного бара.

В Одессе умышленно сожгли кальянную «2man Hookah bar», расположенную на проспекте Небесной Сотни. Как сообщают источники в правоохранительных органах, данное заведение фактически принадлежит директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Александру Ахмерову.

По данным журналистов, причиной уничтожения имущества стал серьезный кулуарный конфликт. Между руководителем департамента и куратором управления торговли годами функционировала схема по «прикрытию» незаконных торговых точек и летних площадок. Согласно договоренности, топ-чиновник открывал коммерческие объекты через подставных лиц (в данном случае кальянная была оформлена на Станислава Беренштейна), а взамен регулярно отдавал долю от прибыли за лояльность со стороны проверяющих органов.

Однако после расширения сети торговых павильонов между партнерами произошел раскол.

«По договоренности с руководством управления торговли Ахмеров устанавливал свои уличные кафе в долях с куратором этого управления прибылями. Но после строительства нескольких объектов, у Ахмерова начался конфликт с куратором управления торговли – грубо говоря, он отказался делиться доходами со своих торговых киосков и кафе», – заявили в полиции.

Следствием этого финансового конфликта стала серия пожаров: связанные с чиновником торговые объекты начали систематически гореть. Случай с «2man Hookah bar» – далеко не первый. Ранее заведение уже пытались сжечь, после чего владелец полностью восстановил и отремонтировал помещения. Открыться заново бар так и не успел – очередной мартовский поджог уничтожил его окончательно. В кулуарах мэрии этот пожар считают финальным и очень дорогим предупреждением за отказ делиться «черным налом».

Источник: Думская