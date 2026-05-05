Одесский облсовет планирует потратить около 297 тыс. грн. на наградные часы.

Закупка предполагает 97 часов (60 мужских и 37 женских).

Средняя стоимость одного – около 3 тыс. грн.

Часы будут иметь японский кварцевый механизм, кожаный ремешок и защитное стекло.

97 часов за бюджетные средства

Согласно данным в системе Prozorro, Одесский областной совет планирует приобрести партию наградных часов на сумму около 297 тысяч гривен. Речь идет о 97 наручных часах в подарочных коробках – среди них 60 мужских и 37 женских моделей. В среднем один такой аксессуар обойдется примерно в 3 тысячи гривен.

Добавим, что согласно техническим требованиям часы должны иметь японский кварцевый механизм. Кроме того, корпус предусмотрен из латуни с серебристым или золотистым покрытием. Ремешки – из натуральной кожи, а стекло – устойчиво к царапинам.

Также отдельно прописаны требования к оформлению: на циферблате должен быть размещен цветной герб Одесской области и надпись «Одесский областной совет» методом тампопечати. А еще на обороте часов предусмотрена лазерная гравировка — малый герб Украины и надпись «От председателя Одесского областного совета».

Следует отметить, что поставить заказы планируют до конца июня 2026 года.

Напомним, это не первая подобная закупка одесских чиновников. Несколько месяцев назад областной совет уже потратил около 100 тысяч гривен на 18 наградных часов — тогда стоимость одного составляла примерно 5,5 тысяч гривен.

Источник: “Думская”