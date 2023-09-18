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Приобрести проездные билеты в городском транспорте Одессы можно через QR-код: подробности

Приобрести проездные билеты в городском транспорте Одессы можно через QR-код: подробности

Сегодня, 18 сентября, в городском электротранспорте Одессы была запущена новая услуга. Одесситы смогут приобрести проездные билеты на городской транспорт.

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

Как рассказали на предприятии, приобрести мобильный проездной билет на проезд в городском транспорте Одессы можно через QR-код.

В «Одесгорэлектротрансе» уверены, что это быстро, просто и выгодно.

Также при сканировании QR-кода в смартфоне появляется возможность оплаты за разовый билет, так и выбрать и оплатить проездной на определенный период времени.

В меню «Городской транспорт» в Приват24 во вкладке «Проездные» открыта возможность выбора и оплаты необходимого проездного: можно выбрать по виду транспорта и периоду пользования, —

объяснили в КП «Одесгорэлектротранс».

Такие билеты можно приобрести на трамвай и/или троллейбус сроком на 7, 10, 15 или 90 дней.

При покупке разового билета он будет стоить семь гривен, а при оплате у кондуктора — восемь.

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Фото: КП «Одесгорэлектротранс».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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