Ключевые моменты:
- Одессу атаковали реактивные ударные беспилотники «бандероли».
- Предварительно, в результате атаки пострадал человек.
- Повреждены магазин и объекты инфраструктуры.
Воздушную тревогу в Одессе объявили в 10:51. Сообщалось о движении в сторону города реактивных ударных беспилотников типа «Бандероль». Под угрозой находились центральная часть Одессы и район порта.
Вскоре в городе начала работать противовоздушная оборона.
После серии взрывов местные Teлеграм-каналы сообщили о возможном прилете – на месте поднимается столб дыма.
«Враг атаковал Одессу. Предварительно пострадавший. Поврежден магазин и инфраструктура», – прокомментировал последствия атаки глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил: на этот раз под вражеский удар попала гражданская инфраструктура. Поврежден мебельный магазин.
Информация уточняется.
Напомним, в ночь 24 июля российская армия массированно атаковала ударными беспилотниками город Измаил Одесской области. В результате атаки повреждены жилые дома и промышленный объект, пострадали два человека – женщина и 4-летний ребенок.