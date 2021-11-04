Работы Александра Ройтбурда покажут на выставке в США

В художественном музее Zimmerli в Нью-Джерси (США) 6 ноября откроется выставка, посвященная периоду перестройки и первых лет независимости Украины. На этой выставке, наряду с картинами других известных авторов будут представлены работы известного художника, бывшего директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Как сообщает сайт музея, в основе экспозиции предстоящей выставки – хранящиеся в Zimmerli работы из коллекции Нортона и Нэнси Додж и картины из известных украинских коллекций.

Посетители смогут увидеть работы Александра Ройтбурда, Тиберия Сильваши, Арсена Савадова, Аллы Горской, Флориана Юрьева, Александра Дубовика, Валерия Ламаха, Григория Гавриленко и других.

В музее также отметили, что перестройка и первые годы независимости Украины так сильно повлияли на становление современного украинского искусства, что вывели его на “поистине глобальный уровень”.

“Спокойные воды культурно провинциальной столицы Украинской Советской Республики радикально перемешались с появлением нового и смелого искусства, которое впервые со времен авангарда стало публично видимым. Этот взрыв стилей, заново открытых историй и вновь обретенных свобод, расцветающих на фоне распада советской империи, Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года и растущего экономического дефицита, создали эффект барочного излишества… Эта выставка прослеживает и документирует различные художественные проявления этих переходных и волнующих лет в Киеве, а также предоставляет некоторые исторические произведения искусства для контекста”,

– сообщается на сайте музея.

Как сообщалось ранее, Одесский художественный музей получил статус национального и будет назван в честь Александра Ройтбурда.

“Одесская жизнь” об Александре Ройтбурде:

Фото: newsmir.info