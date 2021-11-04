Коронавирус в Одесской области 4 ноября: за сутки умер 71 человек

По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1899 новых случаев заражения коронавирусом, 71 пациент от болезни умер.

Коронавирус в Одессе и Одесской области

По данным Минздрава Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 199 786 человек.

В регионе за последние сутки сообщают о 71 умершем от коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизнь 4 218 жителей Одесчины.

Выздоровели за сутки 693 больных (всего 151 731).

Какова ситуация с COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, на утро 3 ноября 2021 года, в Украине выявили 27 377 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее их регистрировалось 23 393.

По информации Минздрава, всего с начала пандемии в стране отмечено 3 006 463 случаая COVID-19.

За минувшие сутки в Украине умерли 699 больных (всего с начала пандемии 40 149), выздоровели 12 464 украинцев (всего 2 479 138).

Напомним, на утро среды, 3 ноября 2021 года, в Одесской области был отмечен 1858 новых случаев коронавирусной болезни, 46 человек умерли.

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