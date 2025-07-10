Ключевые моменты:

10–11 июля 2025 года в Риме покажут фотовыставку «За объективом: культура под атакой».

Более 6 тысяч работ стали основой экспозиции, среди которых фотографии разрушенного Спасо-Преображенского собора.

Цель выставки: зафиксировать потери культурного наследия и отметить вклад украинских фотожурналистов.

Как сообщает Министерство иностранных дел в Италии, фотовыставка “За объективом: культура под атакой» проходит в рамках международной конференции по вопросам восстановления Украины. Подборка снимков создана на основе более 6 тысяч фотографий украинских фоторепортеров, которые показывают не только масштабы разрушений, вызванных войной в Украине, но и силу культуры, которая не теряет силы, несмотря на войну.

На многочисленных фото представлены фотографии разрушенного россиянами Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора. 23 июля 2023 года российская ракета частично разрушила собор, попав в центральный алтарь. Пострадали и перекрытия трех нижних этажей, повредилось внутреннее убранство и иконы, полностью разрушены служебные помещения нижней части собора.

«Выставка фиксирует потери культурного наследия — Одесский кафедральный собор, реставрация которого была осуществлена Итальянским Агентством по вопросам сотрудничества в области развития, которое продолжит свою работу над культурным наследием исторического центра города», — написали в министерстве.

Кроме Спасо-Преображенского кафедрального собора, на фото присутствуют архитектурные памятники и из других городов Украины: здание Львовского национального университета природопользования в Дублянах, которое россияне повредили 1 января 2024 года.

Построенный в 1906 году Храм Архистратига Михаила, который разрушили 16 апреля 2023 года. Черниговский драмтеатр, по которому российская армия ударила 19 августа 2023 года.

В министерстве также подчеркивают, что этот проект чествует вклад журналистов, которые продолжают документировать войну и защищать коллективную память.

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