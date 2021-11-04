Антиваксерский протест и малолетние грабители: главные новости Одессы за 3 ноября

Антивакцинаторы и ковид-диссиденты провели митинг у здания одесской мэрии. Таким образом они решили высказать свою позицию в отношении вакцинации от коронавируса и введения ковид-сертификатов.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов откровенно рассказал на сессии горсовета о возникших сложностях с кислородом для больных коронавирусом. Ситуация неутешительная…

С 3 ноября 2021 года камеры видеофиксации нарушений скоростного режима в Украине, в том числе и в Одессе, заработали полноценно: на основе их данных нарушителей скоростного режима начали штрафовать.

Одесский предприниматель предупреждает: в городе начали массово грабить офисы. Налетчики – группы “малолеток” – детей в возрасте 6-10 лет. Их “курируют ” 14-17-летние подростки.

И о хорошем: в одесских трамваях и троллейбусах появилась возможность пользоваться безналичными электронными проездными. Такая опция появилась в обновленной версии мобильного приложения Transpod.

Трубы, соединяющие Черное море с Куяльником, откроют в конце ноября, когда среднесуточная температура упадет еще больше. Это необходимо, чтобы в лиман не попали морские организмы, которые могут навредите его экосистеме.