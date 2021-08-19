В Одесском облсовете не поддержали идею назвать улицу в честь Александра Ройтбурда – почему?

Большинство депутатов Одесского областного совета не поддержали идею назвать одну из улиц города в честь недавно умершего художника и директора художественного музея, депутата облсовета от партии «Европейская солидарность» Александра Ройтбурда.

Так, на состоявшейся сегодня, 19 августа, сессии облсовета «за» появление в Одессе улицы Ройтбурда проголосовали всего 30 депутатов, а это меньше половины из присутствующих в зале.

Изначально почтить память известного одессита предложил член фракции «Европейская солидарность» Михаил Шмушкович. Однако его раскритиковали депутаты из других фракций.

Так, по мнению депутата от «Партии Шария» Яны Фрейман, согласно существующим нормам, переименовывать улицу в честь Ройтбурда еще рано, а его коллеги из «Евросолидарности» просто хотят «похайпить» на смерти художника.

А депутат от «ОПЗЖ» Вадим Шкаровский пошел еще дальше: он заявил, что Ройтбурд был «крайне неоднозначным» человеком и также «неоднозначен» его вклад в развитие культуры.

Напомним, ранее депутаты фракции «Европейская солидарность», в рядах которой состоял и Ройтбурд, инициировали обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором просят рассмотреть вопрос о присвоении одной из одесских улиц имени Александра Ройтбурда.

Как сообщалось, знаменитый художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд скончался 8 августа Похоронен в Одессе на Третьем еврейском кладбище.

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