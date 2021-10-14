Одесский Худмузей получил статус национального и будет назван в честь Александра Ройтбурда

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, подписал Указ о присвоении Одесскому художественному музею статуса национального. Отныне музей будет именоваться «Коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей».

У одесского Худмузея – статус национального!

«Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения «Одесский художественный музей» как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю: Предоставить коммунальном учреждении «Одесский художественный музей» статус национального и в дальнейшем именовать – коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей»,

– сказано в тексте документа.

Одеский Худмузей ожидает ремонт и реставрация?

В Указе президента Украины также оговорен вопрос проведения ремонтно- реставрационных работ в Худмузее:

«Кабинета Министров Украины проработать в установленном порядке вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей».

Одесскому Худмузею присвоят имя Александра Ройтбурда

Третий пункт данного Указа связан с присвоением Одесскому худмузею имени Александра Ройтубрда:

«Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению «Одесский национальный художественный музей» имени А.Ройтбурда».

Показательно, что сегодня, 14 октября, Александру Ройтбурду исполнилось бы 60 лет.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, кто временно возглавил Одесский Худмузей.

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