Ключевые моменты:
- Коллектив «Одесской жизни» получил грамоту за профессионализм и объективную работу во время войны.
- Издание за годы работы выросло из локальной газеты в крупный медиапроект.
- Работу редакции ранее отмечали не только в Украине, но и за рубежом.
«Одесская жизнь» получила награду Одесской городской военной администрации
Информационное агентство «Центр медиа», в состав которого входит городской портал и газета «Одесская жизнь», получило признание Одесской городской военной администрации.
Коллективу издания вручили грамоту за профессионализм и объективное освещение событий в условиях полномасштабной войны.
Для редакции это стало ещё одним признанием работы журналистов, которые продолжают выпускать материалы и поддерживать связь с читателями в сложных условиях.
Как «Одесская жизнь» стала одним из самых известных медиа Одесского региона
Современная история издания началась в 2007 году. За это время «Одесская жизнь» прошла путь от локальной печатной газеты до полноценного медиапроекта с большой цифровой аудиторией.
Одним из принципов работы редакции стала так называемая «журналистика решений» — подход, при котором журналисты не ограничиваются описанием проблемы, а стараются показать возможные пути её решения.
Материалы издания посвящены темам, которые напрямую влияют на повседневную жизнь читателей: коммунальные вопросы, медицина, образование, социальная сфера и право.
Сегодня сайт «Одесской жизни» собирает более 1,3 миллиона просмотров ежемесячно, а охват аудитории в Facebook превышает 3,7 миллиона.
В 2025 году издание получило награду «За свет в темноте и профессиональную стойкость» на XIV Медийном конгрессе во Львове.
А тысячный номер «Одесской жизни», который готовили в условиях отключений света, обстрелов и отсутствия тепла, был представлен в Парламенте Норвегии и Министерстве иностранных дел Финляндии как пример устойчивости независимых украинских медиа.
Журналистка «Одесской жизни» Тая Найденко в одной из своих авторских колонок отмечает, что даже во времена соцсетей, телеграм-каналов и блогеров роль журналистики не исчезла. По её словам, первые месяцы большой войны показали, насколько людям важна проверенная информация, разные точки зрения и готовность задавать сложные вопросы.