Ключевые моменты:

Коллектив «Одесской жизни» получил грамоту за профессионализм и объективную работу во время войны.

Издание за годы работы выросло из локальной газеты в крупный медиапроект.

Работу редакции ранее отмечали не только в Украине, но и за рубежом.

«Одесская жизнь» получила награду Одесской городской военной администрации

Информационное агентство «Центр медиа», в состав которого входит городской портал и газета «Одесская жизнь», получило признание Одесской городской военной администрации.

Коллективу издания вручили грамоту за профессионализм и объективное освещение событий в условиях полномасштабной войны.

Для редакции это стало ещё одним признанием работы журналистов, которые продолжают выпускать материалы и поддерживать связь с читателями в сложных условиях.

Как «Одесская жизнь» стала одним из самых известных медиа Одесского региона

Современная история издания началась в 2007 году. За это время «Одесская жизнь» прошла путь от локальной печатной газеты до полноценного медиапроекта с большой цифровой аудиторией.

Одним из принципов работы редакции стала так называемая «журналистика решений» — подход, при котором журналисты не ограничиваются описанием проблемы, а стараются показать возможные пути её решения.

Материалы издания посвящены темам, которые напрямую влияют на повседневную жизнь читателей: коммунальные вопросы, медицина, образование, социальная сфера и право.

Сегодня сайт «Одесской жизни» собирает более 1,3 миллиона просмотров ежемесячно, а охват аудитории в Facebook превышает 3,7 миллиона.

В 2025 году издание получило награду «За свет в темноте и профессиональную стойкость» на XIV Медийном конгрессе во Львове.

А тысячный номер «Одесской жизни», который готовили в условиях отключений света, обстрелов и отсутствия тепла, был представлен в Парламенте Норвегии и Министерстве иностранных дел Финляндии как пример устойчивости независимых украинских медиа.

Журналистка «Одесской жизни» Тая Найденко в одной из своих авторских колонок отмечает, что даже во времена соцсетей, телеграм-каналов и блогеров роль журналистики не исчезла. По её словам, первые месяцы большой войны показали, насколько людям важна проверенная информация, разные точки зрения и готовность задавать сложные вопросы.